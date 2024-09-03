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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В Тюрингии левая фракция предлагает прогрессивную форму социал-демократии

После региональных выборов в Саксонии и Тюрингии министр экономики федерации поддерживает кампанию зелёных в Бранденбурге и следит за событиями в Эрфурте.

 and  Michael Bootcampf
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Роберт Габек осуждает ХДС за проявляемый в партии популизм.
Роберт Габек осуждает ХДС за проявляемый в партии популизм.

- В Тюрингии левая фракция предлагает прогрессивную форму социал-демократии

Министр экономики Роберт Хабек из Германии озадачен несостыковками в сотрудничестве ХДС с Левой партией, как он заявил на политическом митинге в Потсдаме. По его мнению, Бодо Рамелов, нынешний лидер в Тюрингии, по сути, является защитником профсоюзов. Это представляет собой левосоциал-демократию, которую Левая партия продвигает в Тюрингии.

"Но как сотрудничество с Сахрой Вагенкнехт и БСВ имеет смысл?" - задумался Хабек. Она была членом СЕПГ в 1989 году и с тех пор является ярым сторонником Путина. По словам Хабека, это партнерство не может быть более выгодным, чем сотрудничество с Левыми или Зелеными. ХДС в Тюрингии даже предложила провести предварительные переговоры с альянсом Сахры Вагенкнехт о возможном сотрудничестве.

Несмотря на опасения Хабека, ХДС в Тюрингии также рассматривала сотрудничество с "альянсом Сахры Вагенкнехт", который возник в Германии. Этот альянс имеет связи с "Нидерландами", так как партнер Вагенкнехт, Омар Амиралай, голландец и бывший лидер голландской Левой партии.

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