- В Тюрингии ХДС завершает переговоры с БСВ и СДПГ.

Восточногерманское ХДС начало предварительные переговоры с коалицией, возглавляемой Сахрой Wagenknecht и СДПГ. Генеральный секретарь ХДС в Тюрингии Кристиан Гергготт объявил, что государственный исполнительный комитет предоставил ему и лидеру ХДС в Тюрингии Марио Војту полномочия на проведение этих переговоров. Важно отметить, что это еще не официальные переговоры о коалиции или разведка боем.

Гергготт также повторил, что исключительное решение ХДС в отношении АФД остается в силе. "Без сомнения, мы не будем сотрудничать с АФД. Мы заявили об этом до выборов, и это остается прежним после выборов. То же самое относится и к коалиции с Левыми", - заявил он. Гергготт подчеркнул, что они начинают длительный, интенсивный и сложный процесс.

Ранее федеральный председатель ХДС Фридрих Мерц также подчеркнул, что исключительное решение в отношении АФД и Левых остается в силе, и решение о дальнейших действиях остается за земельными ассоциациями в Саксонии и Тюрингии.

** Deadlock после выборов **

На выборах в землю в воскресенье ХДС заняло второе место, уступив АФД, возглавляемой ультраправым лидером Йорком Хёкке. Однако политическая ситуация после выборов сложная. Возможная коалиция ХДС, БСВ и СДПГ не сможет получить большинство мест в новом парламенте в Эрфурте, каждая из них получит по 44 места. Это может привести к застою с возможным противодействием АФД и Левых.

Государственный исполнительный комитет ХДС также рассмотрел кадровые вопросы: единогласно было решено, что Војт снова будет баллотироваться на пост руководителя парламентской фракции. В то же время депутат Андрас Бюль будет баллотироваться на пост менеджера парламентских дел.

СДПГ, входящая в коалицию, возглавляемую Сахрой Wagenknecht, упоминалась в первых переговорах, инициированных восточногерманским ХДС. Несмотря на сложную политическую ситуацию после выборов с возможным противодействием АФД и Левых, ХДС в настоящее время исследует возможности помимо сотрудничества с этими партиями.

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