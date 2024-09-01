- В Тюрингии явка на выборах пока отражает показатели выборов 2019 года.

На выборах в ландтаг в Тюрингии, похоже, что уровень участия избирателей такой же, как и на последних парламентских выборах. Глава управления земельным голосованием сообщил, что к 2:00 дня на избирательных участках проголосовало около 44,4% избирателей. Обратите внимание, что в эти цифры не включены почтовые голоса. В 2019 году явка к этому часу составляла 42,2%.

Этот тренд свидетельствует о более высокой активности избирателей на выборах в ландтаг по сравнению с недавними выборами в Европейский парламент и на местном уровне, которые состоялись в июне. Явка на этих выборах в июне составляла всего 34,6% в то же время.

Избирательные участки будут открыты до 6:00 вечера.

Состав ландтага, парламента Тюрингии, будет сформирован на основе результатов этих выборов. Несмотря на отсутствие почтовых голосов в текущих цифрах, выборы в ландтаг свидетельствуют о потенциальном увеличении активности избирателей по сравнению с последними местными выборами.

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