- В Тюрингии АФД имеет наибольшую власть.

Согласно последнему опросу, «Альтернатива для Германии» (АфД) может стать доминирующей силой на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии. Опрос, проведенный институтом Infratest-Dimap по заказу ARD, ставит АфД, возглавляемую Бьорном Хёкке, на сильное первое место с 30%. Христианско-демократический союз (ХДС) следует близко позади с 23%, в то время как Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) набирает 17%. Сейчас у власти, Левую партию, возглавляемую министром-президентом Бодо Рамеловом, ставят на 13%, а Социал-демократическую партию (СДПГ) на скромные 7%. К сожалению для «Зеленых» и Свободных демократов (СвДП), они не преодолевают необходимый 3%-ный порог для получения места в ландтаге.

АфД в Тюрингии под руководством своего председателя Бьорна Хёкке классифицируется региональным ведомством по защите конституции как надежно правоэкстремистское и находится под соответствующим наблюдением.

Опрос, в котором приняли участие 1551 избирателя Тюрингии по телефону или в Интернете, не является прогнозом, а отражает политическую обстановку на неделю. «Вопрос воскресенья» измеряет текущие намерения голосования, а не фактическое поведение избирателей. Многие избиратели принимают решение в последний момент перед выборами, делая финальную фазу кампании, характеризующуюся целенаправленной работой с нерешительными и тактическими избирателями, крайне важной.

«Альтернатива для Германии» (АфД) может потенциально стать самой сильной фракцией на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии, согласно последним результатам опроса. Из-за своих ультраправых идей АфД в Тюрингии, возглавляемая Бьорном Хёкке, продолжает находиться под наблюдением регионального ведомства по защите конституции.

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