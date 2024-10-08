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В Тироле пропал альпинист немецкого происхождения.

Несчастный случай в Австрии

 and  Grigoriy Williams
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Молодой человек, 21 года, намеревался пройти к вершине Восточного гребня Хохенмунде.
Молодой человек, 21 года, намеревался пройти к вершине Восточного гребня Хохенмунде.

В Тироле пропал альпинист немецкого происхождения.

Несмотря на то, что его спутник вернулся домой из-за плохих погодных условий, 21-летний немецкий турист решил продолжить свой горный поход в Тироле. На следующий день он сделал экстренный звонок. К сожалению, тела без признаков жизни было обнаружено вертолетом спасательной службы на следующий день. Подтверждено, что мужчина из Бранденбурга скончался.

В День германского единства этот несчастный случай произошел, когда молодой путешественник ходил по сложной местности Тироля. Команда полицейских извлекла тело из округа Оберхавель в Бранденбурге. После осмотра тела было подтверждено, что это 21-летний мужчина.

Он отправился в горную экспедицию со своим спутником из Телфса в четверг. Однако плохие погодные условия и сильный снегопад убедили его спутника вернуться. Не смущаясь, 21-летний продолжал свой путь, стремясь достичь вершины Hohe Munde Ostgipfel.

После получения травм от падения с 100-метровой высоты он связался со службой спасения поздно днем. Спасатели смогли связаться с ним по телефону и координировали команду из 27 человек для поиска. В конечном итоге, они были вынуждены вернуться из-за надвигающейся темноты и плохих погодных условий.

К счастью, тела без признаков жизни были обнаружены с воздуха на следующий день. Спасательные команды не смогли добраться до места из-за риска спуска. Погодные условия ухудшились на следующий день, что сделало невозможными операции с вертолетами. Процесс извлечения тела finally начался в этот день, что привело к извлечению тела погибшего туриста.

Несмотря на опасные погодные условия, молодой турист решил продолжить свой путь к вершине Hohe Munde Ostgipfel. После трагического инцидента власти в Оберхавеле, Бранденбурге, идентифицировали и подтвердили его личность.

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