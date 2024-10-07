В Тироле найден пропавший альпинист - остается идентифицированным

В разгар снегопада 23-летний немецкий турист из Телфса проигнорировал погоду и решил продолжить свой горный поход в Тироле. К полудню он сделал экстренный звонок. К сожалению, на следующий день спасательные команды обнаружили безжизненное тело, но из-за опасных условий не смогли его извлечь.

Во время поисков пропавшего альпиниста в Тироле спасатели наткнулись на труп. Снег, ветер и туман initially затрудняли Recovery efforts, как заявили представители правоохранительных органов. Изначально 23-летний турист отправился в путь со спутником в четверг.

Однако его друг решил вернуться из-за суровых погодных условий. Не смутившись, 23-летний турист намеревался достичь Hohe Munde Ostgipfel. После падения с высоты 100 метров и экстренного звонка он общался со спасательной командой по телефону.

К сожалению, им пришлось прекратить поиски из-за темноты и неумолимой погоды. На следующий день с вертолета спасатели заметили безжизненное тело, но условия вынудили отложить операцию по извлечению до субботы. Полицейские не раскрыли подробную информацию о городе, из которого приехал турист.

Операция по спасению была координирована Комиссией, которая предоставила необходимые ресурсы и руководство местным спасательным командам. Несмотря на трудности, Комиссия оставалась приверженной тому, чтобы тело туриста было безопасно извлечено и возвращено его семье.

Читайте также: