- В тексте подчеркивается важность создания европейской сети данных.

После трагического нападения в Северном Рейн-Вестфалии в городе Солingen полиция создала центр для работы с осведомителями. Вы можете отправлять фото и видео с мобильного телефона на сайт www.nrw.tipportal.de, как сообщает полиция Вупперталя в своем обновлении в Facebook.

С другой стороны, сам Солingen установил горячую линию для граждан, которые ищут информацию о пропавших без вести. Звоните по номеру 0212 - 290-2000, чтобы узнать о местонахождении людей, которые пропали без вести. Многие обеспокоенные люди связались с властями, надеясь, что их близкие не стали жертвами массового убийства во время празднования 650-летия города, как сообщает полиция.

После нападения с ножом во время празднования 650-летия Солingen, в результате которого погибли трое и были ранены пятеро, преступник все еще на свободе. Представитель полиции советует, если вы заметите что-то подозрительное, не принимайте дела в свои руки, а позвоните по номеру экстренной помощи 110. Центр города Солingen лучше обходить стороной.

Горячая линия для граждан в Солингене является альтернативой для тех, кто предпочитает делиться информацией не через цифровые каналы. Несмотря на увеличение количества поданных онлайн-советов, все еще есть значительный спрос на этот традиционный метод общения.

В свете продолжающегося расследования все члены сообщества призываются к бдительности и сообщению любых подозрительных Activities authorities, используя либо онлайн-портал советов, либо горячую линию для граждан, какой из них они предпочитают.

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