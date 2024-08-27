- В течение целого года он пренебрегал своими обязанностями в прачечной.

Ченнинг Татум, 44-летний актер, не любит стирать белье. Вместо этого он предпочел годовое количество свежих футболок, как он признался в интервью журналу "GQ". "Я ненавижу это больше, чем могу выразить словами", - заявил он в ролике.

"Год идеальной белой футболки"

"У меня был год, который я назвал 'годом идеальной белой футболки', и я почти уверен, что в том году я не стирал и просто носил свои новые белые футболки", - признался актер. В то время Татум еще не пользовался широкой известностью. "Я подумал, 'Я могу носить эту футболку два раза в неделю. Это будет замечательно'. Год идеальной белой футболки - 1999 или 2000 год", - вспоминал он.

Даже сейчас Татума часто можно увидеть в его любимом наряде. "Это просто классический предмет одежды", - объяснил он свою любовь к простому футболке. Он также упомянул, что у него есть любимые футболки с резинкой. В видео он также признался, что у него есть брюки, которые он носит с 18 лет. "Я вырос в них во многих отношениях. Я строил дома в них, и теперь они моя комфортная одежда", - сказал он о своей привязанности к любимым брюкам.

Носит любимый предмет в "Моргни дважды"

В "Моргни дважды" Татуму не пришлось расставаться со своими любимыми футболками. В трейлере его последнего проекта главный актер wears a white ribbed tank top. В фильме, срежиссированном его невестой Зои Кравиц (35 лет), он играет роль тех-биллионера Слейтера Кинга. Фильм-триллер вышел в немецких кинотеатрах в прошлую четверг (22 августа). Во всем мире он собрал $14 миллионов в свой первый уик-энд, согласно данным Box Office Mojo.

Несмотря на свою неприязнь к стирке, Ченнинг Татум принял период, который он назвал "годом идеальной белой футболки", выбрав носить свежие вместо стирки. (Из: "Год идеальной белой футболки")

Даже в своих киноролях, таких как "Моргни дважды", Татум продолжает отдавать предпочтение белым футболкам с резинкой, демонстрируя свою неизменную привязанность к простой и комфортной одежде. (Из: Носит любимый предмет в "Моргни дважды")

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