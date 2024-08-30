- В течение праздничного сезона BER регистрирует более 3 миллионов отдыхающих.

Несмотря на некоторые первоначальные трудности, летний отпускной сезон в БЕР, столичном аэропорту, прошёл гладко с точки зрения руководства. Как и ожидалось, около 3,6 миллиона путешественников воспользовались аэропортом Шёнефельд в течение примерно шестинедельного летнего отпускного периода в Берлине, что на 200 000 больше, чем в прошлом году, как заявили в аэропорту.

"Мы очень довольны прогрессом и процедурами во время летних каникул", - сказал CEO аэропорта Алетта фон Массенбах. "Я особенно рада, что время выдачи багажа, особенно в поздние вечерние часы, значительно улучшилось и в основном соответствовало нашим стандартам".

Большинство путешественников ждали не более 30 минут своего багажа.

В 90% всех прибытий время выдачи багажа не превышало 30 минут. В менее чем 1% прибытий время начала работы багажных каруселей превышало один час.

Самым загруженным днём был прошлый пятница, когда через БЕР прошло около 84 000 человек. Операторы ожидают аналогичное количество путешественников на этот пятницу. "В целом, мы ожидаем около 230 000 пассажиров с пятницы, 30 августа, по воскресенье, 1 сентября", - было объявлено.

БЕР подготовился к летнему наплыву туристов, развернув команды помощи, используя распознавание лиц на регистрации и предлагая бронируемые слоты на прохождение контроля безопасности. По словам фон Массенбах, эти концепции были успешными. "Сотрудничество со всеми процедурными партнёрами было исключительным".

Начало летнего сезона в БЕР было омрачено некоторыми проблемами, которые, однако, не были уникальными для Шёнефельда. Глобальные компьютерные проблемы в начале берлинских каникул в июле привели к широкомасштабным сбоям, в частности в авиаперевозках.

Были проблемы во многих аэропортах, и даже администрации сообщали о трудностях. Аэропорт в Берлине временно приостановил операции. В других странах, по сообщениям СМИ, также были затронуты банки и больницы. Однако авиаперевозки в БЕР возобновились на следующий день.

В сравнении с летним сезоном прошлых лет БЕР увидел увеличение примерно на 200 000 путешественников, что составляет значительную часть общего числа. Несмотря на глобальные компьютерные проблемы, которые вызвали помехи, БЕР удалось быстро восстановиться и продолжить свою работу без перебоев.

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