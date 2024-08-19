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ЭкономикаНовостиПоловина года

В течение первых шести месяцев года международная торговля Германии сократилась.

Экспортный сектор Германии замедляет свое развитие. Даже показатели импорта сократились во второй половине года, в частности в ключевых отраслях.

 and  James Williams
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Экспорт Германии испытал снижение активности.
Экспорт Германии испытал снижение активности.

- В течение первых шести месяцев года международная торговля Германии сократилась.

Ухудшение экспортных показателей Германии в первой половине года. Как сообщил Федеральный статистический офис, tanto выходящие, как и входящие грузоперевозки в первые шесть месяцев этого года не оправдали ожиданий. Экспорт не смог превзойти показатели предыдущего периода на 1.6%, составив 801.7 миллиардов евро, а импорт упал на 6.2%, достигнув 662.8 миллиардов евро. В результате торговый профицит вырос на 28.7%, достигнув 138.8 миллиардов евро.

Проблемы были особенно очевидны в ключевых секторах. Стоимость экспортируемых автомобилей и связанных с ними компонентов снизилась на 2.4% в годовом исчислении, а машины - на 4.4%. Химическая продукция также столкнулась с аналогичными трудностями. Основным рынком сбыта немецких товаров остаются США, за ними следуют Франция и Нидерланды. Китаем является крупнейшим импортером, показав экспортный профицит в размере 25.3 миллиардов евро с Германией.

Статистика внешней торговли 1П 2024

Первая половина года была отмечена ухудшением экспортных показателей Германии, и эта тенденция сохранилась в нескольких ключевых секторах. К концу полугодия экспорт автомобилей и связанных с ними компонентов снизился на 2.4%, а экспорт машин - на 4.4%.

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