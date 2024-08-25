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КультураНовостиТелевизионный просмотр

В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

- В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.

Завтракать за столом в компании советов по кулинарии, садоводству, новостей из политики, экономики и общества — вот секрет успеха утренней программы "Volle Kanне" ZDF, которая уже 25 лет радует своих зрителей. Миллионы людей включают телевизор, чтобы посмотреть эту программу.

Первый выпуск "Volle Kanне, Susanne" с ведущей Сусанной Штихлер вышел в эфир 30 августа 1999 года. На этой неделе, с 26 августа, команда "Volле Kanне" отмечает свой юбилей и вспоминает знаковые моменты из истории программы. В предстоящей неделе юбилея ожидаются гости, такие как экстремальный спортсмен Джоey Kelly с сыном Лукой, музыкант Томас Андерс и вокалист группы Revolverheld Йоханнес Штрате вместе с пианистомSebastian Knauer.

"Смесь тем завораживает зрителей уже 25 лет", — говорит главный редактор ZDF Беттина Шаустен. "За столом, который считается самым престижным в Германии, мы говорим о том, что действительно волнует людей в их повседневной жизни".

От менингита до йоги с вином

Так, в одной программе могут обсуждаться такие темы, как появление нового штамма менингита, обзор недавно начавшегося культурного фестиваля Ruhrtriennale и статья о йоге с вином — все это в течение 85 минут. В юбилейной неделе также будут обсуждаться предстоящие выборы в Тюрингии и Саксонии.

"Последние годы были трудными для многих. Программы, подобные "Volle Kanне", приносят утешение и равновесие в повседневную жизнь людей и помогают осмыслить новости", — признает Надин Крюгер, ведущая программы (с небольшим перерывом) с 2009 года.

Команда "Volle Kanне" также общается со своими зрителями: например, вопросы зрителей из Facebook часто задаются гостям во время прямого эфира. В этом году, с 2 января по 21 августа, среднее количество зрителей составляло 0,637 миллиона человек, что дало долю рынка 15,1 процента — немного выше общего показателя 2023 года в 14,2 процента.

ARD прекратила свой конкурирующий программу

В среднем выходит около 250 выпусков в год. "Volle Kanне" выходит каждый понедельник-пятницу с 9:05 до 10:30 — чередуясь с ARD и ZDF-произведенным "Morgenmagazin" как утренней программой. Как утренняя программа, "Volle Kanне" в настоящее время практически не имеет конкурентов, за исключением "Sat.1-Frühstücksfernsehen", которое выходит до 10:00.

ARD "Live nach Neun" копировала структуру "Volle Kanне" до 2023 года, но была закрыта после примерно пяти с половиной лет. В то время ARD сослалась на "экономию в линейном программном бюджете", чтобы сосредоточиться на медиабиблиотеке.

"Соединиться с людьми каждый день в их жизни" — так "Volle Kanне" описывает свою "возможно, самую большую задачу": "С всеми вещами, которые их занимают — от текущей ситуации с новостями до вопросов здоровья, защиты прав потребителей и юридических вопросов, до кулинарии, садоводства и самодельной мебели. Добавьте известного гостя, и для меня это идеальный пример".

Регулярные эксперты также входят в состав команды, например, Армин Россмайер и Марио Котаска как шеф-повара, Синтия Баркоми как "Королева выпечки Берлина", Анн-Катрин Отто как дизайнер интерьера, Мик Веверс как мастер на все руки или Кристоф Шпет как медицинский журналист.

Премьера в юбилейном выпуске

Вейсс, подобно Крюгеру в 47 лет, является основным ведущим с 2021 года. Он сменил Инго Номмсена, который был лицом прямого эфира, выходящего из Дюссельдорфа, в течение 20 лет. В юбилейном выпуске в следующую пятницу (30 августа) ZDF обещает премьеру: Крюгер и Вейсс вместе встретят зрителей из студии "Volle Kanne", расположенной на медиахафе в Дюссельдорфе.

Смесь тем в "Volle Kanne" завораживает зрителей десятилетиями, в том числе обсуждения телевидения и тенденций. В течение юбилейной недели зрителей ждет сегмент, посвященный предстоящим выборам в Тюрингии и Саксонии.

Вопросы зрителей о кулинарии — обычное дело в прямом эфире, часто обсуждаемые с утренними гостями, что дает зрителям возможность участвовать в программе.

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