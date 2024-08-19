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ПанорамаНовостиМексика

В течение двух десятилетий подозреваемый служил в правоохранительных органах в качестве полицейского.

 and  Viktoriya Miller
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За последние два десятилетия американские следственные органы непрерывно искали местонахождение...
За последние два десятилетия американские следственные органы непрерывно искали местонахождение Антонио Р. Его издавна разыскиваемое местоположение было найдено в Мексике.

В течение двух десятилетий подозреваемый служил в правоохранительных органах в качестве полицейского.

Американские власти в Огайо празднуют значительную победу: информация из Facebook помогла им найти подозреваемого, связанного с убийством 20-летней давности в округе Батлер. Главный подозреваемый, ныне проживающий в Мексике, переквалифицировался в правоохранительные органы.

Цель многолетнего расследования убийства в округе Батлер, Огайо, наконец-то поймана. Антонио Р. обвиняется в том, что он застрелил 25-летнего мужчину в 2004 году. После инцидента он бежал в Мексику, как подтвердили американские следователи в официальном заявлении. Его арест произошел недавно в Мексике. Следователи были шокированы тем, что Р. присоединился к местной полиции.

В соответствии с заявлением прессы, после ареста Р. в Мексике он был передан американским агентам, базирующимся в Мехико. subsequently, он был экстрадирован в Цинциннати, где ему было предъявлено обвинение в убийстве. Антонио Р., также известный как "Дьявол" американским властям, сейчас находится в тюрьме округа Батлер.

Подозреваемый, как сообщается, поссорился с жертвой, Бенджамином Б., в местном баре 19 декабря 2004 года, согласно местному филиалу CBS WKRC. Ссора escalated за пределами бара, в результате чего Р. достал пистолет и выстрелил в Б., попав ему в лицо. Как сообщается, инцидент был записан камерами видеонаблюдения, и было доказательство того, что Р. приобрел смертельные пули в Walmart.

"У нас было достаточно доказательств для ареста", - прокомментировал Марк Хенсон, детектив, работавший над делом в 2004 году. "Нам просто нужно было его найти". Однако найти Р. оказалось сложной задачей. Сначала он бежал в Нью-Джерси, а затем обосновался в Мексике. Его имя было включено в список "Самых разыскиваемых" в округе Батлер, и он стал героем эпизода "Америки Самых разыскиваемых", но эти усилия не привели к его аресту в течение 20 долгих лет.

На этот раз следователям удалось добиться прогресса в расследовании. Подсказки из Facebook привели их к Р., который, как сообщается, проживал в мексиканском штате Оахака и работал полицейским. "Я не мог поверить своим глазам. 'О боже, это он'. Он немного постарел, но это был он", - сказал Пол Ньютон, который работал над делом и сейчас работает в прокуратуре округа Батлер.

По прибытии в аэропорт Цинциннати после ареста Р. его встретила пресса. Когда его спросили, почему он стал полицейским, он ответил по-испански: "Я хотел помочь людям в Мексике". Когда его спросили об инциденте со стрельбой 20-летней давности, Р. отрицал свою причастность.

Подозреваемый Антонио Р., который скрывался 20 лет после убийства в округе Батлер, Огайо, был наконец арестован в Мексике. После того, как он ускользнул от властей в США и Нью-Джерси, он обосновался в Мексике и даже присоединился к местной полиции.

После своего ареста Антонио Р. был экстрадирован в Цинциннати, Огайо, где он сейчас содержится в тюрьме округа Батлер по обвинению в убийстве 20-летней давности.

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