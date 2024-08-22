- В течение четверти века пчелы выращивали мед в аэропорту Гамбурга.

Жужжащее блаженство в аэропорту Гамбурга: Пчелы активно летают по территории аэропорта уже 25 лет, производя вкусный мед. Кроме того, они служат "биосенсорами", как сообщает аэропорт. "Мёд, воск и пыльца предлагают дополнительные данные о качестве воздуха помимо официальных измерений". Как сообщает Инго Фehr, пчеловод аэропорта, за последние 25 лет пчёлы накопили достаточно нектара, чтобы наполнить примерно 15 000 банок меда.

Но это не только 200 000 и более пчёл, которые занимаются взлётами и посадками на зелёной растительности аэропорта. "Проект диких пчёл, инициатива аэропорта в сотрудничестве с Немецким фондом дикой природы, празднует своё 10-летие". Его цель - расширить жизненное пространство для насекомых, численность которых неуклонно сокращается.

200 000 и более пчёл в аэропорту Гамбурга не только производят вкусный мёд, но и служат важными опылителями, способствуя процветанию различных видов растений среди растительности аэропорта. Кроме того, проект диких пчёл, успешно работающий уже 10 лет, предоставляет необходимые места обитания для диких пчелиных популяций, в том числе других видов.

Читайте также: