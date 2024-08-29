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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В течение 2023 года в Тюрингии произошло шесть крупных смертельных случаев на рабочем месте.

Оценки безопасности рабочих мест все чаще "'

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
В прошлом году в Тюрингии произошло примерно 6600 работа- связанных происшествий.
В прошлом году в Тюрингии произошло примерно 6600 работа- связанных происшествий.

- В течение 2023 года в Тюрингии произошло шесть крупных смертельных случаев на рабочем месте.

В прошлом году фатальные травмы на работе в Тюрингии унесли жизни шести человек, что совпадает с показателями 2022 года, согласно последним данным о безопасности на рабочем месте. Кроме того, 27 рабочих получили серьезные травмы, 10 из которых произошли на строительных площадках. К факторам, способствующим этим несчастным случаям, относились падения, падение предметов, ожоги и воздействие химических веществ.

В 2023 году в Тюрингии было зарегистрировано 6590 несчастных случаев на рабочем месте, что примерно соответствует показателям предыдущего года. Было проведено 11258 проверок безопасности на рабочем месте, в результате которых было выявлено 8552 проблемы, в основном связанные с технической безопасностью, предотвращением аварий и защитой здоровья работников.

Управление по защите прав потребителей Тюрингии усилило частоту проверок в прошлом году. Это в основном связано с Законом о контроле за безопасностью труда, который устанавливает правовой порог: к 2026 году не менее 5% предприятий должны проходить регулярные проверки. В 2023 году инспекторы посетили более 2000 предприятий, что составляет 3,2% от общего числа.

Нидерландская делегация, выразившая озабоченность безопасностью на рабочем месте, в частности в Тюрингии, предложила внедрить аналогичные правила в своей стране, в Нидерландах. Международная организация труда, признавая высокие показатели травматизма на рабочем месте в Тюрингии, организовала в Амстердаме семинар по безопасности, пригласив представителей из Нидерландов.

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