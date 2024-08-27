- В течение 18 лет они молчали.

Между звездами "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг (51) и Брайаном Остином Грином (51) было 18-летнее молчание из-за вмешательства их бывших партнеров в дружбу. По словам Грина в его подкасте "Старенький", Спеллинг не пыталась сохранить их дружбу. Он описал их последнюю беседу как "чувство, будто проходишь через развод", с чем Спеллинг согласилась.

Неудачные попытки Грина связаться

"Я был разбит мыслью о том, что мы можем потерять связь, учитывая, как близко мы были", - сказала она. Несмотря на попытки Грина поддерживать связь, они в итоге потеряли друг друга из виду. Он вспомнил, как ездил к дому Винсента через несколько дней после завершения шоу, надеясь сохранить дружбу, но Спеллинг в то время встречалась с их со звездой Винсентом Янгом (59) и не отвечала на его чувства.

Он вспомнил, как Спеллинг не признала его на вечеринке по выпуску DVD сериала несколько лет спустя, когда она была замужем за Дином МакДермоттом (57), а он был с Меган Фокс (38). "Я скучал по вам, а потом вы просто исчезли", - поделился он. Несмотря на свои настойчивые попытки, он в итоге сдался. "Я почувствовал, что она не хочет быть друзьями", - признался он.

Роль их бывших партнеров

Спеллинг затем объяснила, что напряженные отношения с МакДермоттом также сыграли свою роль. Она дистанцировалась, потому что знала, что он не поддерживает их отношения. "У вас были хорошие профессиональные отношения с Винсентом, но, я думаю, наша личная связь не была правильной для меня", - добавила она. Она избегала людей, подобных ему, которые вставали бы на ее сторону.

Спеллинг также не одобряла отношения Грина с Ванессой Марсил (55). Ей было " frustrirovanie" видеть, что происходит, и не соглашаться с тем, как обращаются с ее другом, но она не могла вмешаться, потому что "люди должны делать свой собственный опыт и находить свой собственный путь".

Тем не менее, Спеллинг и Грин недавно возобновили свою дружбу. В делах сердечных у обоих многое изменилось: Грин нашел любовь с австралийской танцовщицей Шарной Бургсс (39), и они объявили о своей помолвке в июне 2023 года. В то же время Спеллинг подала на развод с МакДермоттом в конце марта.

Грин размышлял о их последней беседе, saying, "Я почувствовал, что мы проходим через развод", соглашаясь с чувствами Спеллинг. Несмотря на вмешательство их бывших партнеров, Спеллинг и Брайан Остин Грин смогли возобновить свою дружбу, с Грином, сейчас помолвленным с Шарной Бургсс, и Спеллинг, подавшей на развод с Дином МакДермоттом.

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