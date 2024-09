В свете обстоятельств, важно, чтобы Шон "Дидди" Комбс остался за решеткой.

На протяжении многих лет музыкального магната Сэма "Пуфа Деди" или "П. Дайдди" Комбса обвиняли в жестоком обращении с женщинами. В настоящее время американский рэпер находится под следствием по обвинению в торговле людьми и организованной преступности. По мнению судьи, Комбс представляет угрозу для общества и отклонил его просьбу о домашнем аресте до суда.

Музыкальный титан Сэм Комбс останется под стражей до суда по обвинению в торговле людьми, организованной преступности и других преступлениях. Федеральный судья отклонил аргументы его юридической команды о освобождении под залог и домашнем аресте. Комбса арестовали в понедельник вечером в отеле в Нью-Йорке, а обвинения были предъявлены во вторник. Если его признают виновным, он может получить пожизненное заключение.

По данным развлекательного новостного издания "Дедлайн", судья склоняется к мнению прокурора, который утверждает, что Комбс представляет риск для общества, особенно для потенциальных свидетелей против него, во время почти двухчасового слушания в суде Нью-Йорка.

Залог в размере $50 миллионов и домашний арест

После того, как Комбс признал себя невиновным в суде, его адвокаты потребовали залог в размере $50 миллионов (примерно €45 миллионов) и домашний арест. После рассмотрения доводов обеих сторон и короткого перерыва судья объявил, что Комбс должен оставаться в тюрьме.

Хотя Комбс все еще может подать апелляцию в окружной суд, согласно сообщению журнала отрасли, маловероятно, что это перевернет решение судьи. Адвокаты планируют продолжить спор. Предварительное слушание по этому делу назначено на 24 сентября. Дата суда для Комбса еще не установлена.

Сэм "Пуфф Деди" или "П. Дайдди" Комбс сталкивается с множеством гражданских исков, в том числе обвинениями в сексуальных домогательствах, например, в $30-миллионном иске от одного из продюсеров его последнего альбома "The Love Album: Off The Grid". Его бывшая девушка Кассандра Вентюра обвинила его в ноябре 2023 года в причастности к торговле людьми и жестокому обращению. После этого другие individuals выступили с похожими обвинениями против рэпера.

