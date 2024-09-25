В связи с этим, как отмечается в заключении, Amazon не может быть признана субъектом предпринимательства.

Когда крупные корпорации, подобные AT&T, недавно объявили о слиянии офисов и потребовали от менеджеров физически присутствовать на работе хотя бы три дня в неделю, это привело к переезду или увольнению сотрудников, живущих возле закрывающихся офисов. Подобным образом CEO JPMorgan Chase Джимми Димон, уже требующий от своих сотрудников работать пять дней в неделю, выразил недовольство прошлой неделей из-за недостаточного присутствия сотрудников госслужбы в офисах.

Такие публичные заявления часто вызывают опасения, что другие корпорации могут принять строгие правила посещаемости офиса.

Однако есть два веских довода, почему эти заявления не обязательно предвещают полное исчезновение преимуществ удаленной работы.

1. Введение строгого мандата на возврат в офис (RTO) может быть выгодно для работодателя, чтобы сократить штат

Недавно CEO Amazon Анди Джасси объявил о необходимости усилить личное сотрудничество и культуру компании в связи с введением мандата RTO. Тем не менее, он также подчеркнул свою цель по сокращению избытка менеджеров, нанятых в последнее время, что привело к избытку "слоев" и увеличению требований к одобрению перед принятием решений. Чтобы сократить численность менеджеров, Джасси призвал руководителей компании увеличить долю индивидуальных вкладов по сравнению с менеджерами на 15% к первому кварталу 2025 года.

Ранее это могло бы означать увольнение менеджеров.

Однако, навязывая непопулярное требование полной занятости в офисе, менеджеры среднего звена, накопившие достаточное количество средств, могут уйти добровольно, тем самым сэкономив компании на выплатах компенсаций.

Риск для Джасси в том, что слишком много менеджеров могут уйти. "Он может временно решить свою текущую проблему, но может столкнуться с трудностями при найме талантов, которые не хотят ездить пять дней в неделю в центр Сиэтла", - отметил Крис Уильямс, бывший вице-президент отдела кадров в Microsoft, ныне консультант по лидерству для высшего руководства. В таком случае Amazon, скорее всего, придется пересмотреть введение нового пятидневного мандата, чтобы привлечь таланты.

2. Гибкие рабочие схемы остаются популярными и маловероятно, что они исчезнут

Хотя одна компания может решить отменить свои политики удаленной работы, данные свидетельствуют о том, что это не повсеместная тенденция.

После изучения статистики удаленной работы, представленной в мае консалтинговой фирмой Gallup, было установлено, что среди полноценных сотрудников, способных работать удаленно, 53% работали по гибридному графику, 27% работали исключительно удаленно, а 21% работали исключительно в офисе. Эти проценты остались в основном неизменными с ноября 2022 года.

По данным Indeed.com, количество вакансий, в которых указывалось гибридное и удаленное рабочее место, снизилось на половину процентного пункта по сравнению с предыдущим годом на 31 августа. Это в основном связано со снижением найма в отраслях, которые обычно предлагают удаленную работу (например, разработка программного обеспечения), согласно Нику Банкеру, директору экономических исследований Северной Америки в Indeed.

Опрос работников США, проведенный Советом по трудовым ресурсам, показал, что гибкость на рабочем месте после зарплаты является наиболее ценной частью общей компенсации. Кроме того, руководители HR сообщили, что гибридные модели работы помогли в привлечении и удержании талантов.

Поэтому неудивительно, что 64% полностью удаленных сотрудников и 29% сотрудников, работающих по гибридному графику, заявили, что они активно начнут поиск новой работы, если их работодатель решит прекратить предлагать долгосрочные возможности удаленной работы.

Кажется, многие CEO это признали. В январе Совет по трудовым ресурсам сообщил, что только 4% CEO в США планируют сосредоточиться на возвращении сотрудников в офис полный рабочий день.

Уильямс прокомментировал: "Я еще не общался с каким-либо дальновидным CEO, который действительно верит, что здоровая культура рабочего места может быть создана только через личное общение".

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