В связи с Brexit торговля Великобритании с Европой "ограничена", и ситуация постепенно ухудшается.

Исследование, проведенное в Астонском университете в Великобритании, показывает, что с 2021 по 2023 год годовые экспорты товаров в ЕС снизились на 17% по сравнению с сценарием без Брексита. Отчет указывает на снижение уровней экспорта в большинстве отраслей с 2021 года.

В своем докладе, опубликованном во вторник, исследователи отмечают, что негативные последствия Брексита усугубляются со временем, и 2023 год демонстрирует большее сокращение торговли по сравнению с предыдущими годами. Это указывает на то, что постбрекситская трансформация торговых отношений между Великобританией и ЕС выходит за рамки краткосрочного нарушения и больше связана со структурными долгосрочными изменениями.

Выход Великобритании из ЕС, последовавший за спорным референдумом в 2016 году, был завершен 24 декабря 2020 года, когда обе стороны finally согласовали торговую сделку.

Результаты подчеркивают вызов, который Брексит представляет для миссии лейбористского правительства по стимулированию экономического роста, которая была их основной целью с тех пор, как они пришли к власти после национальных выборов в июле.

Премьер-министр Кир Стармер заявил на этой неделе, что стимулирование экономического роста будет приоритетной задачей в бюджете правительства, который будет объявлен в следующем месяце, но он исключил возможность возвращения в единый рынок ЕС или таможенный союз - меры, которые могли бы помочь достичь этой цели.

Согласно официальной статистике, экспорты, которые составляют примерно треть ВВП Великобритании, разделены поровну между товарами и услугами, в то время как ЕС представляет 48% экспорта товаров страны.

Отчет утверждает, что торговые отношения между Великобританией и ЕС являются критически важными для обеих сторон, способствуя экономической стабильности и росту.

Отчет показывает значительное сокращение ассортимента британских товаров, экспортируемых в ЕС, с малыми предприятиями в отраслях, таких как пищевая промышленность и одежда, часто отказывающимися от экспорта из-за увеличения затрат и бюрократии.

Профессор Джун Ду, автор исследования, считает, что постбрекситская торговая сделка ввела существенные барьеры для торговли между Великобританией и ЕС.

Чтобы улучшить торговые отношения, исследователи предлагают правительству сделать приоритетом "отраслевые" соглашения в таких областях, как сельское хозяйство, упростить таможенные процедуры с помощью цифровых технологий и обеспечить более тесное регуляторное сближение с ЕС.

Ду заявил, что без немедленных мер политики положение Великобритании на экономической арене и на мировом рынке продолжит ухудшаться.

Это последнее исследование подчеркивает негативное влияние Брексита на британскую экономику. Согласно think tank "Великобритания в меняющемся мире", с 2016 года, когда был проведен референдум, и до июля прошлого года Брексит привел к оценке потерь ВВП в размере от 2% до 4% для Великобритании.

В долгосрочной перспективе новый торговый режим, как ожидается, снизит британский ВВП на 4% по сравнению с тем, что было бы, если бы страна осталась в ЕС, согласно Office for Budget Responsibility, которое предоставляет экономические прогнозы для правительства.

Сопфья Хейл, главный экономист Фонда разрешения, think tank, написала во вторник, что исследование Астонского университета подчеркивает "экономическую необходимость быстрого, но амбициозного перезапуска Великобритании и ЕС".

Спикер правительства Великобритании заявил: "Мы будем работать над тем, чтобы улучшить наше торговое и инвестиционное сотрудничество с ЕС и устранить ненужные торговые барьеры, признавая, что не будет возврата к единому рынку, таможенному союзу или свободе передвижения".

Хотя экспорт товаров в ЕС снизился, экспорт услуг в блок достиг рекордного уровня, согласно правительству, достигнув 172 миллиарда фунтов стерлингов (227 миллиардов долларов) за 12 месяцев до марта.

Исследование предупреждает, что негативные последствия Брексита на торговые отношения между Великобританией и ЕС могут помешать усилиям лейбористского правительства по стимулированию роста бизнеса. Отчет рекомендует внедрить отраслевые соглашения и упростить таможенные процедуры, чтобы улучшить торговые отношения с ЕС.

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