- В супермаркетах Гера ходят слухи о паукообразных, которые имеют белый оттенок.

В двух местных супермаркетах в Гера, покупатели обнаружили коробки с фруктами, в которых жили крошечные белые пауки. В понедельник днем в Гера-Лузан и Цветцен были вызваны власти, в том числе пожарная служба, полиция и ветеринарная служба, как сообщается в полицейских отчетах. Необычные пауки были идентифицированы как пауки-кругопряды с четырьмя пятнами, а происхождение непрошеных гостей пока не установлено.

Оба пострадавших магазина были временно закрыты до прибытия экстренных служб. После этого инцидента в супермаркетах были приняты строгие меры для предотвращения подобных неожиданных встреч с другими видами животных или насекомых, согласно заявлениям полиции.

Магазины ввели строгие меры, чтобы предотвратить подобные непредвиденные встречи с другими видами животных или насекомых. Однако покупатели выразили недовольство тем, что покупают фрукты в "других" магазинах из-за недавнего вторжения пауков.

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