В судебном решении Джастин Тимберлейк выходит победителем

В июне Джастин Тимберлейк попал в беду с законом, когда его задержали за вождение в нетрезвом виде. Почти через три месяца, в недавний вторник, Тимберлейк смог достичь соглашения с судьей в его деле. Согласно источникам шоу-бизнеса "TMZ", это соглашение не включало никаких обвинений в вождении в нетрезвом виде или уголовных обвинений.

В настоящее время, находясь в середине мирового тура, 43-летний суперзвезда признался только в нарушении правил дорожного движения. Адвокат Тимберлейка, Эдвард Берк-младший, и прокурор убедили судью принять это соглашение: обвинение в вождении в нетрезвом виде будет снято, и вместо этого Тимберлейк признает себя виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Наказание, соответственно, менее суровое. Тимберлейку грозит штраф от $300 до $500. Точная сумма штрафа будет определена на слушании в следующую пятницу, когда соглашение будет официально представлено в суде.

Тимберлейк избежал тюремного заключения

Это значительная победа для Тимберлейка, который изначально рисковал получить до года тюремного заключения после своего ареста 18 июня в Саг-Харбор, Лонг-Айленд.

Певец был задержан после якобы проезда на красный свет и езды по середине дороги. На судебном слушании в США Тимберлейк признал себя невиновным, как сообщали различные американские СМИ. Он утверждал, что выпил только один мартини.

Несмотря на это, водительские права Тимберлейка все еще приостановлены. Как сообщает "TMZ", это стандартная процедура, поскольку он отказался проходить тест на алкоголь после остановки. В Нью-Йорке отказ от теста на алкоголь автоматически приводит к приостановке водительских прав на один год.

В рамках достигнутого соглашения Комиссия не предъявляла Тимберлейку никаких обвинений в вождении в нетрезвом виде, как сообщает его адвокат и прокурор. После соглашения Комиссия будет следить за соблюдением Тимберлейком условий штрафа и признания вины в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

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