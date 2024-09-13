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СпортНовостиSC Paderborn 07

В сценарии Пруссия спасает Ремиса из-за недооцененного мастерства вратаря Падерборна.

 and  Viktoria Klein
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Пруссы празднуют захватывающую ничью против Падерборна.
Пруссы празднуют захватывающую ничью против Падерборна.

В сценарии Пруссия спасает Ремиса из-за недооцененного мастерства вратаря Падерборна.

Промовированный «Преussen Мюнстер» прервал свою безвыигрышную серию в 2-й Бундеслиге, сыграв вничью 3:3 со «СК Падерборном». Joshua Mees стал главным героем матча, забив два гола, в том числе один на добавленных минутах, и обеспечив своей команде ничью. Команда тренера Саши Хильдманна отыгралась, но этого не хватило для победы. В то же время, «Падерборн» упустил возможность напрямую выйти в высший дивизион, довольствуясь ничьей.

Mees открыл счет для «Мюнстера» в 19-й минуте, но гости взяли инициативу на себя и забили дважды через Filip Bilbija и Raphael Obermair. «Мюнстер» не сдался и сравнял счет благодаря голу Holmbert Aron Fridjonsson в 78-й минуте. «Падерборн» снова вырвался вперед в 85-й минуте благодаря голу Ilyas Ansah, но Mees последнее слово сказал, забив мощный гол в добавленное время, который прошел мимо ворот «СКП» Pelle Boevink.

Последняя победа «Мюнстера» в 2-й Бундеслиге была 5 мая 1991 года против «Штутгарт Киккерс». С тех пор команда опустилась до четвертого дивизиона, но в 2023 году вернулась в третий дивизион и прошлой весной вышла во второй дивизион.

В параллельном матче «FC Schalke 04» потерпел поражение 0:2 от «Карлсруэ СК». Грузинский форвард национальной сборной Budu Zivzivadze забил два гола, пятый и шестой в сезоне, и временно вывел «Карлсруэ» на первое место в таблице. «Шальке» теперь проиграл четыре матча подряд и может оказаться в зоне вылета к концу уик-энда.

«СК Падерборн 07» едва не обеспечил себе прямое повышение в 2-й Бундеслиге, но довольствовался ничьей с «Промовированным Преussen Мюнстером». Гости «Мюнстер» сумели отыграться после поражения и ничьей с «Падерборном», и Joshua Mees забил решающий гол, обеспечив своей команде очко.

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