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Федеральные земли ГерманииНовостиМинистерство внутренних дел

В стране по-прежнему существует значительное количество масок от коронавируса.

Маски остались важны в многочисленных местах. Государство в настоящий момент хранит примерно 2,7 миллиона из них, что представляет существенное снижение по сравнению с количеством прошлого года.

 and  Grigoriy Williams
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В различных условиях, таких как магазины розничной торговли и общественный транспорт, такой как...
В различных условиях, таких как магазины розничной торговли и общественный транспорт, такой как автобусы и поезда, ношение масок было обязательным в течение длительного периода.

- В стране по-прежнему существует значительное количество масок от коронавируса.

В штате имеется значительный запас защитных масок от короны. Как сообщило министерство внутренних дел в Шверине агентству ДПА по запросу, на данный момент насчитывается примерно 2,7 миллиона единиц, что на 4,5 миллиона меньше, чем год назад. В запасе имеются одноразовые детские маски и хирургические маски.

Срок годности масок варьируется от августа до октября следующего года. Министерство не смогло точно указать, сколько масок было выброшено из-за истечения срока годности. "Различные периоды закупок и партии делают точную оценку количества выброшенных предметов затруднительной", - пояснила spokeswoman ministry.

Маски были постоянным атрибутом пандемии.

Также было отмечено: "Из-за различающихся затрат на закупку и непрерывно истекающего срока годности мы не можем раскрыть текущую стоимость запаса выброшенных масок".

В течение пандемии коронавируса защитные маски были неотъемлемой частью жизни в Мекленбурге - Передней Померании. Маски были обязательны в различных ситуациях - например, в магазинах или на автобусах и поездах - в течение нескольких месяцев подряд.

Министерство внутренних дел Мекленбурга - Передней Померании несет ответственность за управление запасом защитных масок от короны. Несмотря на наличие примерно 2,7 миллиона масок в запасе, они не могут точно указать количество масок, выброшенных из-за истечения срока годности и различающихся периодов закупок.

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