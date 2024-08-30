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В Стендале открывается День Саксонии-Анхальта

Текущий год отмечает 23-ю годовщину фестиваля День Саксонии-Анхальт, который называют крупнейшим народным праздником Саксонии-Анхальт после перерыва.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- В Стендале открывается День Саксонии-Анхальта

В центре Штендаля официально стартовал 23-й праздник Саксонии-Анхальт. Министр-президент региона Рейнер Хазелофф из партии ХДС был уверен, что мероприятие станет хитом, когда запустил самый масштабный фольклорный фестиваль, когда-либо проводившийся в Саксонии-Анхальт. Штендаль может похвастаться тем, что стал первым городом в своем штате, который дважды принимал День Саксонии-Анхальт. К воскресенью организаторы оценивают количество посетителей примерно в 150 000 человек. Более 10 000 местных участников из всех округов принимают участие в мероприятиях, как сообщает государственное управление. После пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, это знаменует собой возвращение фестиваля.

Главной изюминкой является двухчасовой воскресный парад, который, как ожидается, пройдет по территории около 2,3 километра. В связи с инцидентом в городе Солінген в Северном Рейне-Вестфалии меры безопасности были пересмотрены. Посетителей ждет усиленное присутствие полиции и случайные проверки безопасности.

Использование усиленных мер безопасности, таких как случайные проверки и усиленное присутствие полиции, является сознательным решением, направленным на обеспечение безопасности посетителей на фестивале День Саксонии-Анхальт. Использование различных местных участников из всех округов штата сыграло решающую роль в том, что нынешний День Саксонии-Анхальт в Штендале стал самым большим из когда-либо организованных.

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 and  Ksenia Johnson
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 and  Melissa Williams
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