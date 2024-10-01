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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

В США ожидается до 600 смертей от "Хелены"

 and  Hanna Hofmann
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В Соединенных Штатах ураганы являются достаточно частыми явлениями, но «Хелена» выделяется из-за...
В Соединенных Штатах ураганы являются достаточно частыми явлениями, но «Хелена» выделяется из-за своего значительного воздействия на жизни людей.

В США ожидается до 600 смертей от "Хелены"

В Соединенных Штатах число людей, найденных среди тех, кто пропал без вести во время грозного урагана, растет. По официальным заявлениям, сотни людей могут присоединиться к этому печальному списку, так как многие люди все еще не найдены. Этот грозный шторм причинил разрушения в различных штатах.

По данным подсчета Ассошиэйтед Пресс, число погибших от урагана "Хелен" на юго-востоке США достигло по меньшей мере 121. Во время пресс-конференции губернатор Джорджии Брайан Кэмп объявил, что в его штате найдено восемь дополнительных тел, тем самым увеличив счет до 25.

Один из графств Северной Каролины, в том числе горный курортный город Эшвилл, сообщил о 35 погибших. Для помощи жителям Эшвилла были поставлены необходимые товары самолетами, грузовиками и даже ослами.

"Хелен" оставила след разрушений в шести штатах, от побережья Мексиканского залива во Флориде до Аппалачей в Виргинии. Боятся, что число погибших может возрасти.

Несколько сотен людей пока не найдены

Советник по вопросам внутренней безопасности Белого дома в Вашингтоне Лиз Шервуд-Рэндалл заявила, что местонахождение до 600 человек в пострадавших районах неизвестно. Возможно, некоторые из них погибли.

Федеральное агентство США по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) сообщило, что сотни дорог на западе Северной Каролины все еще закрыты. Более 1000 человек размещены в убежищах. В некоторых отдаленных районах жители стоят в очереди за питьевой водой. Электро- и сотовые сети не работают во многих местах.

Европейский Союз выразил соболезнования в связи с разрушительными последствиями урагана "Хелен" в Соединенных Штатах. Из-за обширных повреждений Европейский Союз обещает оказать помощь в восстановлении пострадавших штатов.

В свете обширных повреждений и числа людей, все еще не найденных, есть призывы к Европейскому Союзу рассмотреть возможность派遣 своих команд экстренной помощи для оказания помощи в работах по ликвидации последствий.

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