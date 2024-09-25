В США люди выражают озабоченность по поводу возможностей трудоустройства.

Последние данные опроса потребителей от Конференции советников показывают существенное изменение отношения американцев к экономической ситуации в стране и предстоящему рынку труда. Индекс доверия потребителей резко упал до 98,7 в сентябре, что стало существенным снижением по сравнению с пересмотренной цифрой августа в 105,6. Более того, это падение превзошло ожидания экономистов.

Как заявила Дана Петерсон, главный экономист Конференции советников, "Доверие потребителей резко упало в сентябре, приблизившись к нижней границе диапазона, который мы наблюдали в течение последних двух лет". Падение в сентябре было самым существенным с августа 2021 года, и все компоненты Индекса показали ухудшение.

Эта ситуация продолжает развиваться и будет обновляться по мере поступления новой информации.

Падение доверия потребителей может существенно повлиять на бизнес, так как меняются привычки потребления. Текущее ухудшение отношения потребителей к экономике страны и рынку труда может повлиять на различные решения бизнеса.

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