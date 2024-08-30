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В США казнят осужденных за убийство и изнасилование

Назначено первое смертное라운드ктворения во Флориде в 2024 году

 and  Mark Rodriguez
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В этом году пятнадцать человек в США были приговорены к смертной казни.
В этом году пятнадцать человек в США были приговорены к смертной казни.

В США казнят осужденных за убийство и изнасилование

Тридцать лет назад, 57-летний человек по имени Лоран С. был признан виновным в убийстве 18-летнего студента в лесу во Флориде и сексуальном насилии над его 21-летней сестрой. Его сообщник отбывает пожизненное заключение в тюрьме. Недавно Лоран С. стал первым заключенным, казненным во Флориде в этом году.

Казнь состоялась в четверг в 18:15 по местному времени после объявления Департамента исправительных учреждений Флориды. Лоран С. был приговорен к смертной казни в 1995 году за свои жестокие преступления.

Согласно судебным записям, события произошли в феврале 1994 года. Лоран С., вместе со своим другом, переодетым его братом, заманил братьев и сестер на место для кемпинга. Он жестоко убил 18-летнего, перерезав ему горло и неоднократно ударив по голове. В течение ночи и утром он подверг 21-летнюю сестру неоднократным актам сексуального насилия. После осуждения Лоран С. был приговорен к смертной казни, в то время как его сообщник получил пожизненное заключение.

В июле 2024 года республиканский губернатор Рон ДеСантис санкционировал казнь. На данный момент, согласно Центру информации о смертной казни, в США в этом году было проведено 13 казней. Казнь Лорана С. стала первой во Флориде в этот период.

Казнь Лорана С. была утверждена судом, подтвердив первоначальный приговор после его жестоких преступлений. Несмотря на несколько апелляций, суд неоднократно отказывал в милосердии или отмене смертного приговора.

Лоран С. был признан виновным в убийстве и изнасиловании.

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