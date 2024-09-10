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В справедливом исходе известный канадский предприниматель моды Питер Найгард был осужден и приговорен к 11 годам тюрьмы за совершение сексуальных домогательств.

В торontoском суде в понедельник бывший влиятельный канадский модный магнат Петер Нигард получил 11-летний тюремный срок за сексуальные нападения на четырех известных женщин. Председатель суда alian"; Note:ð Preliminary translation shows "alian

 and  James Williams
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На рисунке судебного зала от 9 сентября 2024 года изображена терапевт и активистка выживших Шеннон...
На рисунке судебного зала от 9 сентября 2024 года изображена терапевт и активистка выживших Шеннон Моронеемый вместе с владельцем одежды Петера Ныгарда и его юристом Герри Виб.

В справедливом исходе известный канадский предприниматель моды Питер Найгард был осужден и приговорен к 11 годам тюрьмы за совершение сексуальных домогательств.

Бывший канадский магнат моды Питер Ньигард был приговорен к 11 годам лишения свободы в суде Торонто в понедельник, его классифицировали как "сексуального predators" судья. 83-летнего мужчину признали виновным в сексуальном насилии над четырьмя женщинами, все они были assaulted в его корпоративном штаб-квартире.

Судья Роберт Голдштейн заявил, что Ньигард не проявил никакой сострадания к своим жертвам, все они стали жертвами его нападений. Одним из смягчающих обстоятельств, которое упомянул судья, было возраст жертвы, так как она была всего 16 лет на момент инцидента.

Ньигард был признан виновным в четырех случаях сексуального насилия в ноябре и был оправдан по пятому пункту и дополнительному обвинению в незаконном лишении свободы. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии и торговле людьми в Монреале, Виннипеге и США.

Ньигард отрицал свою вину.

Прибыв в суд на инвалидном кресле, Ньигард не обратился к суду, когда ему представилась такая возможность. Срок его заключения будет сокращен примерно на 6,5 лет за время, проведенное в тюрьме. Он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение через 2 года.

Обвинения против Ньигарда датируются 1980-ми годами и продолжаются до середины 2000-х годов.

Пять анонимных женщин дали показания на суде, заявив, что они были заманиты в офис Ньигарда в Торонто под различными предлогами, такими как экскурсии по офису или собеседования на работу. Каждая встреча заканчивалась в спальне на верхнем этаже, где четыре из женщин подверглись сексуальному насилию.

Несколько женщин рассказали похожие истории о встречах с Ньигардом на самолетах, в терминалах аэропортов или в ночных клубах, прежде чем получить приглашение в его офис. Все пять подтвердили, что их встречи или контакты с Ньигардом resulted в сексуальной активности без согласия.

Адвокат Ньигарда просил 6-летний срок, ссылаясь на возраст и проблемы со здоровьем своего клиента, в то время как прокуроры хотели 15 лет.

Голдштейн отклонил просьбу о более мягком наказании, ссылаясь на особое отношение, которое Ньигард получает в тюрьме из-за своих медицинских проблем, и утверждая, что его возраст сам по себе не достаточно, чтобы снизить срок.

Судья заявил, что Ньигард намеренно преувеличивал свои проблемы со здоровьем во время судебных слушаний.

Ранее адвокат Ньигарда заявлял в суде, что длительное тюремное заключение будет вредно для здоровья его клиента, у которого диабет 2 типа и ухудшающееся зрение, а также другие проблемы со здоровьем.

Голдштейн назвал Ньигарда "канадской историей успеха, которая закончилась катастрофой".

Ньигард основал компанию по производству одежды в Виннипеге, Манитоба, в 1967 году, которая со временем стала Nygard International, известной производством женской одежды под различными брендами. У него были корпоративные объекты в Канаде и США, и он имел множество магазинов в Виннипеге, на которых были его фотографии.

Ньигард ушел в отставку с поста председателя компании после того, как ФБР и полиция провели обыск в его офисе в Нью-Йорке в феврале 2020 года. С тех пор организация подала заявление о банкротстве и вошла в стадию receivership.

Ньигарда впервые арестовали в Виннипеге в 2020 году в соответствии с Законом об экстрадиции после предъявления девяти обвинений в Нью-Йорке, в том числе в торговле людьми и отмывании денег.

В мае Верховный суд Манитобы отклонил апелляцию Ньигарда на пересмотр его ордера на экстрадицию, решив, что нет оснований для вмешательства в ордер, выданный бывшим министром юстиции Дэвидом Ламетти.

Несмотря на то, что fashion бизнес-империя Ньигарда достигла высот с Nygard International, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы из-за его виновности в сексуальных нападениях. Несмотря на просьбу его адвоката о снисхождении из-за проблем со здоровьем, судья посчитал это смягчающим, но не достаточное обстоятельство.

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