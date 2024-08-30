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В современной комедии Аннет Фрайер подчеркивает необходимость повышенной осторожности

Поговорка 'Настолько это смешно' выполнила свою роль, что в соответствии с Аннэт Фrier, умение комиков becoming более изощренной

 and  Carmen Simpson
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- В современной комедии Аннет Фрайер подчеркивает необходимость повышенной осторожности

Комик и артистка Аннетт Фриер (50) приветствует сдвиг в стандартах комедии. "Теперь нужно быть осторожнее, и я считаю, что это положительная тенденция", - сказала она в интервью "Новой Оснабрюккер Цайтунг" (NOZ).

Ожидания, предъявляемые к комикам, возросли в последние два десятилетия. "Раньше девиз был: если это смешно, то все в порядке. Теперь смешно - это здорово, идеально с подтекстом", - заявила Фриер. "Это поощряет более глубокое мышление", - добавила она. "И многие комические ситуации улучшаются благодаря этому". Однако радость можно найти и без скрытого смысла.

Теперь недопустимо смеяться над людьми, которые не могут ответить, считает Фриер. "Если это смешно, независимо от того, кого мы можем случайно обидеть, это больше не приемлемо", - заявила она. Родилась в Кёльне.

Комик Аннетт Фриер считает, что комедия теперь требует более тонкого подхода, заявляя: "Теперь смешно - это здорово, идеально с подтекстом". Она также подчеркивает положительное влияние этого сдвига, добавляя: "Это поощряет более глубокое мышление, и многие комические ситуации улучшаются благодаря этому".

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