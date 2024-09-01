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Федеральные земли ГерманииНовостиSSV Ulm

В состоянии, казалось бы, опьянения, Хайденхайм сталкивается с Аугсбургом

ФК Хайденхайм продолжает одерживать победы, с議席ым голом от арендованного у Баварии Вrannер, как и недавно подписанный игрок из Ульма. Звезда полузащиты выбывает из-за травмы.

 and  Hanna Hofmann
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- В состоянии, казалось бы, опьянения, Хайденхайм сталкивается с Аугсбургом

Направляемые новичками Паулем Ваннером и Лео Сьенцией, 1. FC Хайденхайм сохранил свою исключительную форму против FC Аугсбург, одержав победу со счетом 4:0 (2:0) в Бундеслиге. Швабы праздновали свою пятую победу в пяти матчах сезона.

Ваннер, на правах аренды из FC Бавария Мюнхен, открыл счет с пенальти в 9-м минуте, а Сьенция, перешедший из SSV Ульм, забил мощным ударом перед 15 000 зрителями (30-я минута). Адриан Бек (69-я минута) и Максимилиан Бреуниг (73-я минута) увеличили преимущество, что привело к радостным сценам в Остальб.

Хайденхайм сейчас лидирует в турнирной таблице, проходит в следующий раунд Кубка Германии и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги конференций. Они ждут своей встречи с престижным FC Челси в конце ноября. В отличие от этого, Аугсбург потерпел неудачу после ничьей 2:2 с Вердер Бремен в своем первом матче.

Ваннер забивает с пенальти без проблем

Через семь минут после начала матча Кевен Шлоттербек из Аугсбурга случайно коснулся мяча левой рукой в штрафной, что привело к назначению пенальти после проверки VAR. Ваннер уверенно реализовал момент, отправив мяч в нижний левый угол.

Это был четвертый гол Ваннера в сезоне, а также еще один рекордный результат. На прошлой неделе он стал самым молодым автором гола в истории Хайденхайма в Бундеслиге против FC Санкт-Паули. Теперь он также стал самым молодым игроком, забившим пенальти в немецкой Бундеслиге.

Неудачное событие Шлоттербека

Первый тайм был напряженным, так как Аугсбург имел больше владения мячом и имел несколько шансов сравнять счет. Лучший момент Шлоттербека был, когда он головой попал в перекладину (27-я минута).

Хайденхайм воспользовался ситуацией и забил снова: Марвин Пиеррингер отдал пас Сьенце, который мощно завершил момент. Талантливый бразилец также забивал ранее в плей-офф Лиги конференций против BK Хаккен.

Бек продлевает контракт и забивает

Даже после перерыва Ваннер и Сьенция продолжали влиять на середину поля Хайденхайма, но перспективная контратака не привела к голу (56-я минута). Замены Аугсбурга Мариуса Вольфа и швейцарского международного Рувена Варгаса не изменили ход матча. Вместо этого Бек, который недавно продлил свой контракт до 2028 года, закрепил победу. Ваннер ассистировал голу, а запасной Бреуниг забил четвертый гол вскоре после этого.

К сожалению для отличной команды Хайденхайма, полузащитник Леннард Малонеи вынужден был выйти на замену из-за боли в спине всего за несколько минут до перерыва.

Историю впечатляющих голов Сьенции продолжает SSV Ульм, бывший клуб. В предстоящей встрече с FC Челси Хайденхайм надеется использовать навыки Сьенции, полученные им во время пребывания в SSV Ульм.

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