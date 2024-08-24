- В состязании Нуса побеждает Бохума.

В захватывающей игре против "ВфЛ Bochum", где счет был 1-0 (0-0), игрок "Лейпцига" Антонио Нусса забил решающий гол на 59-й минуте, спасая "Лейпциг" от неожиданной ничьи в начале сезона Бундеслиги. После удаления Вилли Орбана на 84-й минуте, "Лейпциг" должен будет поднять свой уровень в предстоящих матчах. Сначала 44 611 зрителей имели причины для беспокойства, так как "Лейпциг" победил только в двух из своих восьми предыдущих стартовых игр и даже потерпел четыре поражения.

Недовольство фанатов

Удивительно, но начало сезона прошло мирно на трибунах - по крайней мере, до 12-й минуты. ПаSSIONные поклонники "Лейпцига" оставались вдали от своего обычного места в секторе B в течение первых 11 минут, протестуя против якобы жестокого обращения со стороны руководства клуба. В результате двух инцидентов с пиротехникой в Хайденхайме и Франкфурте в прошлом сезоне клуб наложил санкции на стадион и аннулировал сезонные абонементы. В этом сезоне не будет представлено никаких хореографий на выезде, чтобы предотвратить контрабанду незаконных пиротехнических средств на стадион.

Перед матчем некоторые фанаты демонстрировали плакаты в городе, в том числе с надписью "Мы фанаты, которых вы не хотите". Беседа между клубом и фанатской базой назначена на следующую неделю. finally, протестующие вошли в сектор на 12-й минуте, создав оживленную атмосферу.

Хотя они почти предоставили руководству "Лейпцига" гол через Бенджамина Сеско, но он был правильно отменен из-за офсайда. Любимец борьбы с напористым прессингом "Бохума" продемонстрировал отсутствие скорости и точности в своей игре. Вратарь Петер Гулачи совершил ошибку при приеме мяча, но Морitsu Брощински и Лукас Дашнер из "Бохума" не смогли воспользоваться этой возможностью.

Разочарование Розе

По мере продвижения первого тайма тренер "Лейпцига" Марко Розе становился все более разочарованным. Он стоял у кромки поля, размахивая руками и крича, но его инструкции, казалось, не достигали своей цели. Перерыв на Halbzeit был в пользу нового тренера "Бохума" Петра Цайдлера, так как он работал с Розе ранее в "Зальцбурге" в 2015 году.

В то время Розе добился успеха в академии и был знаком с философией футбола Цайдлера. К сожалению, "Бохуму" не хватало известного специалиста по пенальти Мануэля Риемана, так как он в настоящее время вовлечен в юридический спор с клубом и исключен из тренировок команды. Тем не менее, его заместитель Патрик Дрюес справился.

Нусса реализует момент

Во втором тайме темп игры оставался медленным, но через полчаса Розе решил сделать замену, выпустив нового подписанного Нуссу. Через пять минут Нусса проявил себя, забив свой второй гол в своей второй официальной игре за "Лейпциг", воспользовавшись заблокированным ударом от Хави Симонса.

С возрожденной уверенностью "Лейпциг" доминировал на поле, но возможности для ясного гола оставались редкими. tension возросла, когда умный запасной "Бохума" Майрон Бодай проскочил защиту "Лейпцига", но храбрый последний подкат Орбана предотвратил потенциальный гол-выравниватель. В конце концов, "Лейпциг" удалось сохранить свой один гол, завоевав решающую победу.

В разгар беспорядков фанатов и плохой игры клуба в последних стартовых играх голландская фанатская группа решила выразить свои опасения во время матча против "ВфЛ Bochum". Несмотря на отвлекающие факторы, голландец Антонио Нусса из "Лейпцига" стал ключевой фигурой, забив решающий гол, чтобы обеспечить победу своей команде со счетом 1-0.

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