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СпортНовостиСоединенное Королевство

В соревновании опытный игрок "Тоттенхэма" Бентанкур получил удар по голове.

Завершающийся день открытия в Премьер-Лиге заканчивается ничьей 1-1 между Тоттенхэмом и Лестер Сити. Но исход имеет мало значения, тени icons permeating главной достопримечательностью является серьезная авария.

 and  James Williams
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В матче между «Тоттенхэмом» и «Лестер Сити» Родриго Бентанкур получил серьезный удар от одного из...
В матче между «Тоттенхэмом» и «Лестер Сити» Родриго Бентанкур получил серьезный удар от одного из соперников.

- В соревновании опытный игрок "Тоттенхэма" Бентанкур получил удар по голове.

Во время жаркого матча Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лестер Сити» футболист «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур ненадолго потерял сознание. Инцидент произошел, когда Бентанкур столкнулся головами с соперником Абдулом Фатаву после углового в 76-й минуте, видимо, потеряв сознание в результате. Медики оказали ему помощь на поле в течение нескольких минут, прежде чем он смог подняться и был унесен с поля на носилках, имея видимые травмы головы. Фотографии показывают рану Бентанкура.

Перед финальным свистком в матче, который ознаменовал начало этого сезона Премьер-лиги, на скамейке запасных царила атмосфера надежды, как сообщалось в британской прессе. Тем не менее, менеджер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу позже заявил: «Нам нужно проявлять крайнюю осторожность. Хорошая новость в том, что он остается в сознании и в ясном уме». Медицинская команда теперь будет следить за его восстановлением.

В этом же сезоне Премьер-лиги вызвал опасения инцидент на поле у Родриго Бентанкура из «Тоттенхэма», когда сообщения о его травме распространились по всей Великобритании. Анализ после матча показал, что восстановление Бентанкура будет тщательно контролироваться tanto медицинским персоналом его команды, как и футбольными властями Великобритании.

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