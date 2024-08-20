- В соревновании опытный игрок "Тоттенхэма" Бентанкур получил удар по голове.

Во время жаркого матча Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лестер Сити» футболист «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур ненадолго потерял сознание. Инцидент произошел, когда Бентанкур столкнулся головами с соперником Абдулом Фатаву после углового в 76-й минуте, видимо, потеряв сознание в результате. Медики оказали ему помощь на поле в течение нескольких минут, прежде чем он смог подняться и был унесен с поля на носилках, имея видимые травмы головы. Фотографии показывают рану Бентанкура.

Перед финальным свистком в матче, который ознаменовал начало этого сезона Премьер-лиги, на скамейке запасных царила атмосфера надежды, как сообщалось в британской прессе. Тем не менее, менеджер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу позже заявил: «Нам нужно проявлять крайнюю осторожность. Хорошая новость в том, что он остается в сознании и в ясном уме». Медицинская команда теперь будет следить за его восстановлением.

В этом же сезоне Премьер-лиги вызвал опасения инцидент на поле у Родриго Бентанкура из «Тоттенхэма», когда сообщения о его травме распространились по всей Великобритании. Анализ после матча показал, что восстановление Бентанкура будет тщательно контролироваться tanto медицинским персоналом его команды, как и футбольными властями Великобритании.

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