- В Сонтре на человека напали и ограбили с помощью перцового спрея.

Двое неизвестных атаковали 50-летнего мужчину перцовым баллончиком и похитили его кошелёк в понедельник ночью в Зонтре, районе Верра-Майсснер. По данным властей, они напали на мужчину около полуночи и скрылись с его кошельком. Пострадавший сейчас в больнице, где ему оказывают помощь из-за дискомфорта в дыхании. Двое подозреваемых скрылись пешком. Сумма украденного пока не разглашается. Если вы стали свидетелем инцидента, просьба связаться с полицией.

В новостном сообщении упоминалось, что жертвой был 50-летний мужчина, и преступники целенаправленно выбирали мужчин и мальчиков в этом районе, о чём свидетельствует возросшая бдительность среди местных сообществ. После инцидента обеспокоенные родители посоветовали своим сыновьям и мальчикам быть осторожными и избегать прогулок в одиночку по ночам в Зонтре.

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