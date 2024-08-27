- В Солингене министр Пол принял закон о последствиях процедуры предоставления убежища

В отношении предполагаемого нападавшего с ножом в Солingen, как заявила министр по делам беженцев в Северном Рейне-Вестфалии Йозефина Пауль (Зелёные), были проблемы с местными властями и нехватка транспортных вариантов, которые помешали быстрому выдворению человека. Министр описала первоначальные ответы.

В пятницу вечером человек с ножом атаковал городской фестиваль, в результате чего погибли трое человек и были ранены восемь других. Предполагаемый преступник — 26-летний сириец по имени Исса Аль Х., который сейчас находится в заключении.

Отсутствие рейсов на возвращение

Человек вошёл в Германию через Болгарию и должен был быть депортирован обратно в свою страну в соответствии с регламентом ЕС по вопросам убежища. Однако этого не произошло, так как человека не смогли найти в центральном приюте в Падерборне в назначенный день в июне 2023 года, согласно Пауль. Несмотря на его появление там вскоре до и после, сотрудники падерборнского приюта не уведомили Центральное ведомство по иностранцам (ЗАБ) в Билефельде.

Следующей проблемой было то, что ответственное ЗАБ не запланировало новый рейс депортации для сирийца. Срок для депортации составлял шесть месяцев, но из-за болгарских правил очень мало возможных рейсов в Софию. Таким образом, новый рейс мог быть организован только после истечения срока, примерно через 11-13 недель. Перевозка по земле не была вариантом.

Изменения для органов по делам беженцев

В будущем коммунальные приюты должны своевременно сообщать о появлении беженцев после неудачных депортаций, заявила Пауль. Органы по иностранцам также должны быстро организовать новый рейс. Они также должны получить доступ к центральной системе присутствия приютов, чтобы самостоятельно отслеживать присутствие лиц, подлежащих депортации. Пауль также выступала за улучшенную национальную координацию рейсов депортации.

"Эта система так сложна и фундаментально неэффективна", — сказала Пауль. Неудачные депортации — это норма. Только 10-15% переводов в соответствии с правилами Дублина успешны. Что касается неудачной депортации предполагаемого нападавшего из Солingen, Пауль сказала: "Этот случай до пятницы вечером, безусловно, один из сотен в этой стране".

Пауль назвала "проблемы" с властями, а не ошибки, так как процедурные процессы не были четко определены. "Процесс больше не функционирует". Сложность excessive. "Мы должны это сделать для жертв, для семей и для Солingen действительно расследовать это".

Из-за отсутствия рейса на возвращение депортация сирийца была отложена после истечения шестимесячного срока, что подчеркивает необходимость лучшей координации и быстрых действий со стороны органов по делам беженцев. Инцидент с предполагаемым нападавшим с ножом в Солingen служит ярким примером сложных и часто неэффективных миграционных процессов, с неудачными депортациями, которые являются обычным явлением.

Читайте также: