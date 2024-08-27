- В Солингене ФДП выступает за создание следственного комитета в парламенте штата.

После трагического ножевого инцидента в Солінгені, FDP призывает к созданию комиссии по расследованию фактов в ландтаге Дюссельдорфа. Инициатива этого предложения связана с делом об убежище, в котором подозревается сириец (26 лет). "Шокирующий инцидент с подозреваемым в Солінгені указывает на серьезные недостатки в сотрудничестве наших властей, подобные прошлым случаям", - заявил представителю пресс-агентства dpa руководитель фракции FDP Хеннинг Хёне.

"Невозможность депортации расторгнутого заявителя на убежище, которого должны были отправить в Болгарию в соответствии с регламентом Дублина, из-за якобы неадекватной коммуникации и реализации, является полностью неприемлемой", - добавил представитель FDP.

Обращение к ХДС, СДПГ и Зеленым

Хёне продолжил: "То, что премьер-министр Вюст подчеркнул проблемы координации, указывает на то, что государственное правительство признает серьезность ситуации". Однако, как отметил Хёне: "Устные заверения в разъяснении не достаточно. И игра в перекладывание вины между разными уровнями власти не приближает нас к решению. Нам нужны конкретные меры и обязательные соглашения между федеральным правительством, землей и муниципалитетами, чтобы избежать подобных ошибок в будущем".

Руководитель фракции FDP предложил "подробное расследование событий и проверку того, были ли проигнорированы какие-либо предшествующие признаки". Парламентская комиссия по расследованию (ПУК) "была бы подходящим способом, после завершения текущих расследований, чтобы назначить ответственных и предотвратить будущие ошибки", - сказал Хёне. Он призвал фракции ХДС, СДПГ и Зеленых создать комиссию U.

"Предложение FDP о создании комиссии по расследованию фактов в ландтаге, или парламенте Дюссельдорфа, направлено на решение проблем координации, выявленных в результате ножевого инцидента в Солінгені".

"Если ХДС, СДПГ и Зеленые в ландтаге согласятся создать комиссию U, как предлагает FDP, это может привести к тщательному расследованию и потенциальному предотвращению подобных ошибок, подобных тем, которые произошли в деле об убежище подозреваемого сирийца".

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