Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

В Солингене ФДП выступает за создание следственного комитета в парламенте штата.

Инцидент с ножевым нападением в Солingen подчеркивает проблемы в ​​ Γερμανской системе убежищ. Свободная демократическая партия (СДПГ) объявила о планах провести расследование возможных недостатков, связанных с подозреваемым, потребовав создания расследовательского комитета.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
В парламентской обстановке председатель фракции FDP, Хеннинг Хоне, произносит речь.
В парламентской обстановке председатель фракции FDP, Хеннинг Хоне, произносит речь.

- В Солингене ФДП выступает за создание следственного комитета в парламенте штата.

После трагического ножевого инцидента в Солінгені, FDP призывает к созданию комиссии по расследованию фактов в ландтаге Дюссельдорфа. Инициатива этого предложения связана с делом об убежище, в котором подозревается сириец (26 лет). "Шокирующий инцидент с подозреваемым в Солінгені указывает на серьезные недостатки в сотрудничестве наших властей, подобные прошлым случаям", - заявил представителю пресс-агентства dpa руководитель фракции FDP Хеннинг Хёне.

"Невозможность депортации расторгнутого заявителя на убежище, которого должны были отправить в Болгарию в соответствии с регламентом Дублина, из-за якобы неадекватной коммуникации и реализации, является полностью неприемлемой", - добавил представитель FDP.

Обращение к ХДС, СДПГ и Зеленым

Хёне продолжил: "То, что премьер-министр Вюст подчеркнул проблемы координации, указывает на то, что государственное правительство признает серьезность ситуации". Однако, как отметил Хёне: "Устные заверения в разъяснении не достаточно. И игра в перекладывание вины между разными уровнями власти не приближает нас к решению. Нам нужны конкретные меры и обязательные соглашения между федеральным правительством, землей и муниципалитетами, чтобы избежать подобных ошибок в будущем".

Руководитель фракции FDP предложил "подробное расследование событий и проверку того, были ли проигнорированы какие-либо предшествующие признаки". Парламентская комиссия по расследованию (ПУК) "была бы подходящим способом, после завершения текущих расследований, чтобы назначить ответственных и предотвратить будущие ошибки", - сказал Хёне. Он призвал фракции ХДС, СДПГ и Зеленых создать комиссию U.

"Предложение FDP о создании комиссии по расследованию фактов в ландтаге, или парламенте Дюссельдорфа, направлено на решение проблем координации, выявленных в результате ножевого инцидента в Солінгені".

"Если ХДС, СДПГ и Зеленые в ландтаге согласятся создать комиссию U, как предлагает FDP, это может привести к тщательному расследованию и потенциальному предотвращению подобных ошибок, подобных тем, которые произошли в деле об убежище подозреваемого сирийца".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно