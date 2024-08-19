В случае выхода Реала Мадрида в Ла Лигу дебют Килиана Мбаппе завершился ничьей против Майорки.

В дебютном матче Киллиана Мбаппе в Ла Лиге "Реал" смог преодолеть медленное начало, забив первый гол. Это произошло на 13-й минуте благодаря изящному, дугообразному удару Родриго после умного паса пяткой от Вини Jr.

Однако Ведат Мурики сравнял счет для соперника на 52-й минуте, воспользовавшись угловым ударом Дани Родригеса и мощным ударом головой.

Обе команды имели шансы выиграть матч в конце, но ни одна из них не смогла забить решающий гол.

В последние минуты матча защитник "Реала" Ферлан Менди получил прямую красную карточку за позднюю атаку на Мурики, пытаясь прервать контратаку "Мальорки".

"Я был доволен некоторыми ничьими в прошлом сезоне, но не сегодня, потому что мы могли сыграть намного лучше", - сказал после матча главный тренер Карло Анчелотти. "Я не ищу оправданий, но нам нужно улучшить нашу игру и показать лучшее отношение. Мы можем многому научиться из этой игры. Очень ясно, где могут быть наши проблемы.

Что касается нашей игры, мы столкнулись с проблемами в обороне, нам было трудно вернуть мяч и применить давление после его потери. Мы должны улучшить эту область. Когда мы говорим о защитной игре, мы в основном говорим об отношении и коллективном усилии.

Когда мы получаем контроль над мячом, все должны считать это командной работой. Это коллективная проблема, которая затрагивает и нападающих, и защитников. В этом матче они не поняли важность этого фактора. "Мальорка" превзошла нас в обороне. Я считаю, что ничья - справедливый результат".

После своего гола в победе "Реала" над "Аталантой" в матче за Суперкубок УЕФА на прошлой неделе Мбаппе был относительно незаметен в воскресенье.

Известный французский форвард, перешедший в "Реал" этим летом на бесплатном трансфере из "Пари Сен-Жермен", нанес удар во втором тайме, который мастерски отразил голкипер Доминик Грайф. Однако Родриго должен был воспользоваться отскоком.

Между тем, главный конкурент "Реала" "Барселона" начала свой сезон в Ла Лиге победой со счетом 2-1 на выезде против "Валенсии".

Хотя Мбаппе хорошо начал первый тайм, его влияние на игру, казалось, ослабевало по мере ее продолжения, с небольшими примечательными вкладами в спортивные усилия команды, в частности, в футболе.

В отличие от этого, успех "Барселоны" в футболе продолжался, их победа над "Валенсией" продемонстрировала их доминирование в спорте, забив два гола и одержав победу со счетом 2-1.

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