- В случае Солингена, образцы ДНК подозреваемого были идентифицированы на предполагаемом орудии убийства.

Полиция обнаружила ДНК-признаки подозреваемого, связанные с deadly weapon, использованным в инциденте, произошедшем в Соллингене. Это было подтверждено надежными источниками для German Press Agency (DPA). Spiegel ранее поднял этот вопрос.

15-сантиметровый клинок был найден примерно в 300 метрах от места преступления. Согласно министру внутренних дел Герберту Рёлю (ХДС), подходящая ножны были найдены в убежище подозреваемого.

26-летний сириец в настоящее время находится под стражей в тюрьме Дюссельдорфа. Прокуратура предъявила ему обвинения, в том числе в участии в террористической группе "Исламское государство" (ИГ) и нескольких убийствах. В результате инцидента на вечеринке в Соллингене трое человек погибли. Еще восемь получили ранения, четверо из них тяжелые.

Оружие, использованное в преступлении, было идентифицировано как 15-сантиметровый клинок, который потенциально мог служить deadly weapon. Убежище подозреваемого, якобы, содержало подходящую ножны для этого оружия преступления.

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