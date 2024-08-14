- В случае с регулировкой скорости в MV один из пяти автомобилей едет слишком быстро

В ходе скоординированных проверок скорости, проведенных в рамках кампании по безопасности дорожного движения "Едь. Прибывай. Живи", власти Мекленбурга-Передней Померании выявили 2854 случая превышения скорости на прошлой неделе. Это означает, что примерно каждый пятый автомобиль, проезжающий через пункты контроля, превышал установленный лимит скорости.

"Цель этих проверок не в том, чтобы наказать как можно больше нарушений, а в том, чтобы повысить осведомленность среди всех людей о проблеме скорости как одной из основных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий, которые слишком часто заканчиваются смертельным исходом или травмами", - сказал министр внутренних делChristian Pegel (СДПГ). В апреле в северо-востоке проходила неделя акции, в ходе которой было проверено даже 54 500 транспортных средств, и примерно каждое десятое превышало установленный лимит скорости.

Превышение скорости по-прежнему остается одной из основных причин серьезных аварий. Ранее наблюдавшийся тренд на снижение числа фатальных дорожно-транспортных происшествий в МВ в первой половине 2024 года не продолжился. По данным Министерства внутренних дел, в первые семь месяцев этого года на дорогах штата погибли 48 человек.

В 2023 году в северо-востоке было зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, что является самым низким показателем в истории штата. По сравнению с предыдущим годом, Мекленбург-Передняя Померания показала наибольшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом - на 31 процент. В целом, число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Германии в 2023 году слегка увеличилось.

Водители мотоциклов также должны быть внимательны к своей скорости, так как они были среди транспортных средств, проверенных в ходе недели акции в апреле. Несмотря на акцент на осведомленности, водители мотоциклов составили значительное количество случаев превышения скорости, что свидетельствует о необходимости продолжения образования и бдительности.

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