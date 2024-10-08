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ПанорамаНовостиСловацкая Республика

В Словакии охотник за грибами погиб после нападения медведя

 and  Carmen Simpson
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В Словакии охотник за грибами погиб после нападения медведя

В Словакии медведь-бурый лишил жизни грибника. Трагический инцидент произошел на востоке страны, в лесистой местности возле деревни Хыбе. 55-летний мужчина, находившийся в компании другого человека, столкнулся с этим смертоносным медведем во время сбора грибов. Об этом сообщила spokeswoman полиции в онлайн-издании газеты "Sme".

Команда спасателей, вызванная вертолетом, смогла обнаружить тяжело раненного мужчину в труднодоступной местности и спустить к нему врача с помощью лебедки. Как сообщает отчет, во время нападения медведь нанес серьезные травмы главной артерии нижней конечности мужчины, что привело к массивному кровотечению и, в конечном итоге, к остановке сердца. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медицинской помощи.

Этот несчастный случай стал вторым фатальным нападением медведя на человека в Словакии в последние годы. Предыдущий инцидент произошел в 2021 году, также в Липтовском регионе, который находится на востоке Словакии. В этом случае 31-летний турист из Белоруссии трагически погиб, пытаясь уйти от опасной встречи с бурым медведем. Ее падение со скалы в долине Дemánovska привело к смертельным травмам головы. Когда команда спасателей прибыла, медведь все еще был на месте, вызывая дополнительные опасения. Кризис был разрешен с помощью служебной собаки и предупредительного выстрела, что позволило эффективно прогнать медведя.

Примерно 1300 бурых медведей обитают в Словакии. Эти создания, как правило, предпочитают дикие горные районы или густые леса. Из-за своего поведения в последнее время несколько десятков медведей получили разрешение на охоту. Медведи либо потеряли свой естественный страх перед людьми, либо представляли угрозу безопасности, здоровью и имуществу граждан.

  1. Несмотря на увеличение числа встреч медведя с человеком из-за потери естественного страха перед людьми или угрозы, Словацкая Республика по-прежнему является домом для примерно 1300 бурых медведей.
  2. В ответ на агрессивное поведение бурых медведей по отношению к людям и потенциальную угрозу общественной безопасности органы охраны окружающей среды Словакии выдают разрешения на охоту на несколько десятков медведей.

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