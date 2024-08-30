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КультураНовостиЕвропейский Союз

В следующем году мероприятие состоится в Базеле.

2025 год Европейского песенного конкурса пройдет в Базеле, затмив при этом Женеву.

 and  Grigoriy Williams
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В конкурсе песни Евровидение-2024 не было победителя, что привело к тому, что конкурс в 2025 году...
В конкурсе песни Евровидение-2024 не было победителя, что привело к тому, что конкурс в 2025 году будет проводиться в Швейцарии

Евровидение-2025 - В следующем году мероприятие состоится в Базеле.

После удачной покупки ESC в мае 2024 года Немо (25, из "Кода"), стало известно, что музыкальное событие пройдет в Швейцарии в следующем году. Теперь также ясно, что Базель, третий по величине город страны, победил в конкурсе на проведение этого шоу.

Финал ESC запланирован на 17 мая 2025 года в Базеле. Об этом объявили организаторы, среди прочих платформ, в Instagram. Согласно их заявлению, предварительные раунды пройдут 13 и 15 мая в самом месте проведения события.

"Разрушая барьеры" в Базеле

В трейлере анонса показаны триумфальные моменты Немо в мае, а также завораживающие виды захватывающей горной местности. Кроме того, в нем представлены отражения предыдущих соревнований в черно-белом цвете и взгляды на современный и космополитичный культурный центр Швейцарии Базель, расположенный прямо за границей с Германией на Рейне.

К всеобщему удивлению, Базель обошел своих конкурентов, в том числе Женеву. Цюрих ранее отказался от участия в конкурсе, как сообщает "eurovision.de". "Как город на границе с Германией и Францией, Базель представил свою заявку под девизом 'Разрушая барьеры'. В промо-фильме также был представлен соседний немецкий город Лörrach", - заявили организаторы.

В качестве места проведения выбрана арена St. Jakobshalle на 12 000 мест. Как сообщает "Tagesanzeiger", будет создана общественная зона просмотра в соседнем футбольном стадионе. Кроме того, развлекательный район Steinenvorstadt будет преобразован в "Улицу Eurovision", а сцена для местных музыкантов будет установлена на Barfüsserplatz.

Международное соревнование, ранее известное как Grand Prix Eurovision de la Chanson, пройдет в альпийской стране в третий раз. Первое мероприятие состоялось в Лугано в 1956 году, а другое - в Лозанне в 1989 году.

Европейский Союз проявляет интерес к конкурсу песни Eurovision, с участием многих государств-членов ЕС каждый год. В свете этого стоит отметить, что Базель, будучи частью Швейцарии, является членом Европейского Союза. Финал ESC запланирован на 17 мая 2025 года в Базеле, и музыкальное событие будет способствовать культурному обмену между различными участвующими странами.

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