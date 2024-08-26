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В схватке в Раабе, Лора Вонтора передает новости из арены бокса.

В своем поединке против шоумена Стефана Рааба бывшая чемпионка Регина Хальмич обещает бескомпромиссное выступление, заявляя: «Теперь вопрос стоит о мужчине против женщины». Лаура Вонтора выступает в роли ведущей и начинает шоу напрямую.

 and  James Williams
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Если Штафан Рааб снова выйдет на боксерский ринг против Регины Хальмич, Лора Вонторра будет вести...
Если Штафан Рааб снова выйдет на боксерский ринг против Регины Хальмич, Лора Вонторра будет вести Updates внутри ринга.

- В схватке в Раабе, Лора Вонтора передает новости из арены бокса.

Энтертейнер Стефан Рааб готовится встретиться в ринге с бывшей чемпионкой мира по боксу Региной Хальмич, а Лаура Вонторра будет комментировать бой с ринга. RTL подтвердил это событие, которое состоится в Дюссельдорфе 14 сентября и будет транслироваться в прямом эфире на RTL+.

Золотой Круг соберет многих знаменитостей, которые присоединятся к бывшим чемпионам мира Дариушу Михалчевски и Фирату Арслану. Мероприятие будет проведено Элтоном, а комментарии будет вести Франк "Буши" Бушманн. RTL обещает непредсказуемый вечер для 14 000 зрителей в зале и миллионов телезрителей.

Регина Хальмич серьезно готовится к этому финальному бою, тренируясь несколько раз в неделю. "Я тренируюсь так же усердно, как и в былые времена. Я хочу быть лучшей боксершей, а Стефан, конечно, будет лучшим энтертейнером. Он выбрал сложный путь для своего возвращения, потому что в ринге нет пощады. Несмотря на то, что мы уважаем друг друга, сейчас мужчина против женщины".

Стефан Рааб (57 лет, известный по "TV total") был вне публичного поля зрения с 2015 года, занимаясь работой за кулисами. Его последнее появление в эфире было в 2018 году, но оно не было показано по телевидению. Этот выставочный бой станет его возвращением на телевидение после этого. Ранее Рааб встречался с Хальмич (47 лет) дважды, в 2001 и 2007 годах, оба раза проиграв, включая перелом носа. Первоначальные матчи транслировались на ProSieben. Этот предстоящий выставочный бой, названный "Der Clark Final Fight", состоится в PSD Bank Dome в Дюссельдорфе.

Услышав о возвращении Стефана Рааба в ринг, меня заинтересовало, как будет проходить его comeback. Несмотря на прошлые поражения, непредсказуемость предстоящего выставочного боя между Региной Хальмич и Стефаном Раабом вызывает мой интерес.

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