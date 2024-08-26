- В схватке в Раабе, Лора Вонтора передает новости из арены бокса.

Энтертейнер Стефан Рааб готовится встретиться в ринге с бывшей чемпионкой мира по боксу Региной Хальмич, а Лаура Вонторра будет комментировать бой с ринга. RTL подтвердил это событие, которое состоится в Дюссельдорфе 14 сентября и будет транслироваться в прямом эфире на RTL+.

Золотой Круг соберет многих знаменитостей, которые присоединятся к бывшим чемпионам мира Дариушу Михалчевски и Фирату Арслану. Мероприятие будет проведено Элтоном, а комментарии будет вести Франк "Буши" Бушманн. RTL обещает непредсказуемый вечер для 14 000 зрителей в зале и миллионов телезрителей.

Регина Хальмич серьезно готовится к этому финальному бою, тренируясь несколько раз в неделю. "Я тренируюсь так же усердно, как и в былые времена. Я хочу быть лучшей боксершей, а Стефан, конечно, будет лучшим энтертейнером. Он выбрал сложный путь для своего возвращения, потому что в ринге нет пощады. Несмотря на то, что мы уважаем друг друга, сейчас мужчина против женщины".

Стефан Рааб (57 лет, известный по "TV total") был вне публичного поля зрения с 2015 года, занимаясь работой за кулисами. Его последнее появление в эфире было в 2018 году, но оно не было показано по телевидению. Этот выставочный бой станет его возвращением на телевидение после этого. Ранее Рааб встречался с Хальмич (47 лет) дважды, в 2001 и 2007 годах, оба раза проиграв, включая перелом носа. Первоначальные матчи транслировались на ProSieben. Этот предстоящий выставочный бой, названный "Der Clark Final Fight", состоится в PSD Bank Dome в Дюссельдорфе.

Услышав о возвращении Стефана Рааба в ринг, меня заинтересовало, как будет проходить его comeback. Несмотря на прошлые поражения, непредсказуемость предстоящего выставочного боя между Региной Хальмич и Стефаном Раабом вызывает мой интерес.

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