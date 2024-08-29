- В системе образования MV зарегистрировано около 14 500 молодых людей.

В понедельник, после шестинедельного летнего перерыва, учебный путь для 164 200 учащихся в общеобразовательных учреждениях государственного и частного секторов в MV начнется. Министр образования Симоне Ольденбург (Левые) выразила свои наилучшие пожелания, предвкушая начало, сказав: "Желаю всем учащимся, педагогам и сотрудникам этих школ успешного начала нового учебного года". По данным, примерно 14 500 учеников ожидается к зачислению в академический год 2024/25.

Ольденбург подчеркнула некоторые изменения. "Зона чтения" будет интегрирована на всех уровнях начальной школы, предлагая детям 20 минут в день для развития навыков чтения. Это время, посвященное чтению, будет постоянной частью учебной программы, стремясь к тому, чтобы все дети могли свободно читать тексты, соответствующие их возрасту, и понимать их без усилий.

Кроме того, с этого учебного года ученики 3-го и 4-го классов начальной школы получат дополнительный час немецкого языка и дополнительный час математики. С академического года 2025/2026 основные предметы немецкий язык, математика и английский язык получат больше внимания в классах 7-10 в региональных школах, гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных предметов. Тем не менее, школы могут внедрить новые расписания уже в этом учебном году.

Инициатива "Зона чтения", инициированная Ольденбург, принесет пользу многим детям, предоставив им посвященные 20-минутные сессии чтения каждый школьный день. С ожидаемым зачислением примерно 14 500 учеников в академический год 2024/25 эти дети получат выгоду от нового подхода к развитию навыков чтения.

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