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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

В Северном Рейн-Вестфалии (NRW) случаи заболевания голубым языком превысили половину

Скоро распространяющийся вирус синего языка вызывает серьезную озабоченность в животноводстве, в основном затрагивая животноводов в Северном Рейне-Вестфалии.

 and  Vladimir Milov
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Недавний резкий рост заболевания синеязык в последние несколько недель поразил Германию
Недавний резкий рост заболевания синеязык в последние несколько недель поразил Германию

- В Северном Рейн-Вестфалии (NRW) случаи заболевания голубым языком превысили половину

Германия столкнулась с наибольшим количеством случаев типично коровьей и овечьей болезни под названием "синий язык" по данным Института Фридриха-Лёффлера (FLI) (по состоянию на 23 августа). По всей стране зарегистрировано 4831 зараженное животное, из которых около половины, 2465 случаев, находятся в Северном Рейне-Вестфалии.

Возбудитель синего языка распространился по всей стране в течение десяти месяцев. На данный момент Берлин является единственной федеральной землей, где не зафиксировано подтвержденных случаев заболевания у животных. Важно отметить, что эта болезнь не передается людям. Употребление мяса и молочных продуктов от животных, подверженных синему языку, не представляет опасности.

За последние недели число зарегистрированных случаев резко возросло. Если в июне FLI зарегистрировал 13 случаев по всей стране, то в июле их число превысило 1200. К 23 августа число инфекций достигло более 4800.

Первый случай в Германии был выявлен в октябре 2023 года

По данным FLI, причиной эпидемии является конкретный серотип BTV-3 патогена. Этот вариант впервые появился в Нидерландах в сентябре 2023 года и быстро распространился. Первое подтверждение заболевания в Германии произошло в октябре 2023 года на овцеводческой ферме, расположенной в Северном Рейне-Вестфалии.

По данным Немецкого сельскохозяйственного союза, в Германии насчитывается около 10,6 миллионов крупного рогатого скота (на май), в том числе примерно 3,7 миллиона молочных коров. Совокупная доля Баварии, Баден-Вюртемберга, Нижней Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейна превышает 75% поголовья крупного рогатого скота.

Вирус синего языка передается через определенные виды комаров. К нему наиболее восприимчивы овцы, крупный рогатый скот, южные американские верблюдовые, козы и дикие свиньи.

Распространение возбудителя синего языка затронуло различные регионы Германии, а не только Северный Рейн-Вестфалию. В пострадавших регионах может потребоваться дополнительные меры по профилактике заболевания.

Вспышка синего языка в Германии вызвала обеспокоенность в сельскохозяйственном секторе, поскольку миллионы голов крупного рогатого скота, в том числе молочных коров, находятся под угрозой.

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