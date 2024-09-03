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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

В Северном Рейн-Вестфалии из-за сильных штормов возникли многочисленные пожары, которые потребовали вмешательства многочисленных пожарных.

Жёсткие дожди и грозы привели к постоянным.evaluate из ASTERISKountries в Северном Рейне—Вестфалии в течение ночи.

 and  Elizabeth Wells
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Жестокие ливни и электрические штормы - В Северном Рейн-Вестфалии из-за сильных штормов возникли многочисленные пожары, которые потребовали вмешательства многочисленных пожарных.

Ливневые дожди обрушились на несколько районов Северного Рейна-Вестфалии вечером, вызвав многочисленные чрезвычайные ситуации в разных городах. К счастью, ситуация улучшилась к вечеру вторника. Метеоролог обещает еще больше дождей и гроз сегодня, что может привести к сильным ливням, особенно в восточных горах.

По данным пожарной охраны города Ратен, сильная дождевая система прошла над городом, вызвав водные повреждения, в основном в районах Брайтшайд и Линторф. К раннему вечеру они получили около 120 сообщений о повреждениях, с примерно 100 пожарными на месте для решения проблемы.

Пожарная охрана Дюссельдорфа также сообщила о множестве инцидентов из-за сильных гроз. Молния подожгла крышу в Хюкингене, сделав половину полутораэтажного дома непригодной для проживания. Кроме того, под мостами образовались подтопления, что привело к спасению нескольких автомобилей. Пожарная охрана была очень активна в центре города и южных частях Дюссельдорфа, даже призвав всех волонтеров. Всего было задействовано 250 человек, в том числе 175 волонтеров.

Пожарная охрана Динслакена также была на высокой степени готовности, справляясь с затопленными подвалами и улицами. Центр управления пожаром Веселя получил более 1000 звонков и справился с 260-280 инцидентами. К счастью, жизни не были в опасности, и ситуация значительно улучшилась примерно к 10 часам вечера.

В ответ на затопленные подмостки пожарная охрана Дюссельдорфа провела несколько спасательных операций с автомобилями в течение вечера. Интенсивные усилия пожарной охраны Дюссельдорфа предотвратили серьезные структурные повреждения от пожара на крыше, вызванного молнией.

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