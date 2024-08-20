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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

В северном регионе количество предприятий сохраняет свой прежний уровень.

Создание бизнеса в Шлезвиг-Гольштейне вернулось к уровням предыдущего года. В то же время объем задач расширяется. belangrijkste, однако, общее положение по-прежнему благоприятно.

 and  Alex Stellmacher
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Бизнес-инициативы в Шлезвиг-Гольштейне в первой половине текущего года сохранили темп passado года.
Бизнес-инициативы в Шлезвиг-Гольштейне в первой половине текущего года сохранили темп passado года.

- В северном регионе количество предприятий сохраняет свой прежний уровень.

В Шлезвиг-Гольштейне в первые шесть месяцев года появилось около 1980 новых компаний. Это немного меньше, чем в первом полугодии 2023 года, согласно данным Статистики Север. Количество закрытий бизнеса выросло на 5% по сравнению с предыдущим периодом, составив 1739. В итоге, количество новых компаний превысило количество закрытий на 241.

Регион показал средний показатель 0,7 новых бизнесов на 1000 жителей, сообщили статистики. Темпы создания бизнеса сильно различались: Kiel, а также районы Steinburg и Plön зарегистрировали 0,4 новых бизнесов на 1000 жителей. В то же время, район Nordfriesland показал значительно более высокий показатель - 1,1 новых бизнесов на 1000 жителей.

В отчете предлагается добавить в анализ следующее: учитывая различие в темпах создания бизнеса в разных районах Шлезвиг-Гольштейна, стоит отметить notably higher rate в районе Nordfriesland по сравнению с другими районами.

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