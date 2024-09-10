- В Северной и Южной Норвегии отмечается рост числа тяжких преступлений.

В прошлом году в Северном Рейне-Вестфалии наблюдался рост числа рецидивистов. По оценке министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, количество лиц, совершивших не менее пяти преступлений в течение года, достигло 1647 в 2023 году. В 2022 году этот показатель составлял 1596 рецидивистов. Об этом ранее сообщала "Рейнская почта".

В 2019 году, по данным, было 1902 рецидивиста, в 2020 году их число сократилось до 1844, а в 2021 году уменьшилось до 1442. К середине апреля этого года полиция Северного Рейна-Вестфалии сообщила о 1575 рецидивистах, согласно министерству внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии. Эти цифры предоставляются 15 апреля, 15 октября и 31 декабря.

Самым молодым из этих рецидивистов является 13-летний подросток.

По текущей оценке, полицейское управление Кёльна имело наибольшее количество рецидивистов в 2023 году - 206. За ним следуют Эссен (155), Duisberg (137), Dortmund (135), Aachen (72) и Oberhausen (57). Далее следуют отчеты из полицейских управлений Viersen (47), Mönchengladbach (46) и Bochum (44).

Большинство рецидивистов имеют немецкое гражданство. Самый молодой из них - 13-летний подросток, как сообщается в министерстве внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии. Этот индивидуум был известен в основном в связи с преступлениями против собственности и насилия.

Рост числа рецидивистов в прошлом году вызвал обеспокоенность в отношении преступности в Северном Рейне-Вестфалии. Несмотря на снижение числа рецидивистов в 2022 году, количество лиц, совершивших не менее пяти преступлений в течение года, оставалось высоким.

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