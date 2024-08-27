- В северной Баварии солнечный свет будет больше, а на юге солнечный свет будет меньше.

Вторник принес много солнца в Северную Баварию. Напротив, в южной части начался облачный и немного туманный день, согласно прогнозам немецких метеорологов. Однако солнце должно появиться там тоже к полудню. Максимальная температура будет колебаться от 23 до 29 градусов Цельсия, достигая пика возле реки Майн. Возможны грозы в Альпах ближе к послеполуденному и вечернему времени. На среду прогнозируется еще больше солнца и жара, с температурами от 27 до 32 градусов Цельсия.

Вторник в Северной Баварии был солнечным, в то время как в южной части начался облачный и туманный день. Несмотря на первоначальную облачность, солнце должно было появиться в южной части к полудню.

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