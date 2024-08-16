- В Сеуле рекордные ночи тропического сезона.

Сеул, столица Южной Кореи, переживает самую длинную полосу тропических ночей с начала современных метеорологических записей. Согласно данным метеорологического агентства, температура в Сеуле не опускалась ниже 25 градусов Цельсия с 21 июля, что составляет 26 подряд ночей. Высокие температуры, по прогнозам, сохранятся как минимум до среды.

В Южной Корее термин "тропическая ночь" используется, когда ночная температура не опускается ниже 25 градусов Цельсия. В германоязычных регионах термин "тропические ночи" часто используется, когда температура стабильно превышает 20 градусов Цельсия.

В настоящее время Южная Корея переживает сильную жаркую волну, в результате чего Национальное агентство по контролю за заболеваниями сообщило о не менее чем 21 смерти, связанной с высокими температурами.

Жаркая волна в Южной Корее привела к рекордной полосе тропических ночей в ее столице, Сеуле. Несмотря на прогнозы высоких температур до среды, власти призывают жителей принять необходимые меры предосторожности из-за продолжающейся южнокорейской жаркой волны, которая привела к летальным исходам.

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