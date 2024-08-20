- В сентябре в Галле начинается самостоятельное пересчет населения

После завершения переписи населения 2022 года, в ходе которой было выявлено сокращение населения в Халле, город планирует провести собственную перепись населения, начиная с 2 сентября. Городские власти объявили, что они свяжутся со всеми жителями по почте. Процесс идентификации и обработки невостребованной корреспонденции и ее верификации направлен на то, чтобы предоставить городу "точный подсчет" зарегистрированных и проживающих в Халле жителей. Финансовый комитет городского совета ранее утвердил бюджет в размере около 150 000 евро на городскую инициативу "Халле (Заале) считает себя!".

Возможные финансовые трудности для Халле

"Я рад, что члены комитета поддержали наше предложение", - заявил мэр Эгберт Гайер (СДПГ). Он ставит под сомнение достоверность цифр переписи населения 2022 года. Согласно анализу Zensus, в Халле проживает всего 226 586 человек, что на шесть процентов меньше первоначальных оценок. Однако в регистрационном бюро зарегистрировано 243 453 жителя. Если цифры Zensus останутся действительными, город может столкнуться с постоянными годовыми убытками в размере около 15 миллионов евро. Цель этой инициативы - установить подлинный состав населения путем проведения полной переписи.

Мэр Гайер провел встречу в Ратуше для обсуждения потенциальных финансовых последствий сокращения населения. Взимание городских доходов должно быть скорректировано в соответствии с пересмотренными оценками населения, что в основном повлияет на использование ресурсов в Ратуше.

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