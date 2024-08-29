- В сентябре Хэлле временно отозвал отставку О.Б. Виганда.

В Халле в скором времени будет избран новый мэр города. Как подтвердил член городского совета агентству ДПА, совет согласился с заявлением на пенсию временно отстраненного мэра Бернда Виганда. Изначально Виганд должен был оставаться на своем посту до 2026 года.

Совет принял решение на закрытом заседании в среду вечером, так как это касалось вопросов персонала. По сообщениям, Виганд уйдет на пенсию 1 сентября.

В отношении непартийного политика Виганда с начала 2021 года ведется дисциплинарное расследование. В это время он был лишен возможности выполнять свои обязанности и столкнулся с многочисленными обвинениями.

Кроме других обвинений, Виганд был признан виновным в даче ложных показаний Хальским региональным судом в апреле этого года. Ему было назначено штраф в размере €16 800. Виганд обжаловал это решение.

Решение городского совета утвердить заявление Виганда на пенсию будет рассмотрено муниципалитетом по мере приближения выборов нового мэра в Халле. После ухода Виганда на пенсию 1 сентября обязанности мэра временно перейдут к муниципалитету до избрания преемника.

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