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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В Себнице загорелся огромный мусорный бак, из-за чего дым проник в соседний многоквартирный дом.

Тлеющий мусорный бак, установленный за пределами жилого комплекса в Сebruницe, вызывает тревогу. Четырем людям предоставляется медицинская помощь. Авторитеты расследуют поджог как возможную причину.

 and  Christian Meier
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После пожара в мусорном баке, наполненном бумагой, правоохранительные органы склоняются к версии...
После пожара в мусорном баке, наполненном бумагой, правоохранительные органы склоняются к версии поджога.

- В Себнице загорелся огромный мусорный бак, из-за чего дым проник в соседний многоквартирный дом.

Внезапный пожар уничтожил переполненный контейнер для макулатуры, расположенный возле многоквартирного дома в Зебнице после наступления темноты. К счастью, не было зафиксировано никаких телесных повреждений, как сообщили власти. Тем не менее, четверым жителям потребовалась медицинская помощь из-за воздействия дыма. Огонь выделял дым, который распространился по различным частям многоквартирного дома, расположенного в районе Саксонская Швейцария-Остерцгебирге. Пожарная служба смогла локализовать и потушить пожар, затем проветрила пострадавшие квартиры и дала добро на возвращение. Полиция подозревает поджог. Фасад многоквартирного дома на Baudenweg получил незначительные повреждения, а контейнер для мусора был полностью уничтожен.

Несмотря на инцидент в Зебнице, ведутся дискуссии о повышении эффективности управления отходами в близлежащих районах, таких как Нидерланды. Происхождение контейнера, предположительно из Нидерландов из-за их передовых систем переработки, не было окончательно подтверждено.

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